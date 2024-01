Diocesi di San Marino-Montefeltro: Incontro sulla situazione in Armenia, venerdì 26 gennaio ore 20,45 presso la Sala Montelupo a Domagnano.

Armenia e Artsakh

Ritorno al Paradiso

Il Coordinamento delle Aggregazioni Laicali di San Marino propone un incontro pubblico sulla grave situazione che riguarda i fratelli armeni. Sappiamo che 120.000 di loro sono stati scacciati dalla terra in cui vivevano da millenni, l’Artsakh, conosciuto come Nagorno – Karabakh, per rifugiarsi in Armenia.

San Marino, l’antica terra della libertà, nel corso della sua storia in molte occasioni ha prestato attenzione ed aiuto alle persone e alle popolazioni in difficoltà, dando rilievo al cuore ospitale che la caratterizza.

Per questo motivo viene proposta una serata di ascolto e di testimonianza su quanto sta accadendo in Armenia, incontrando il giornalista Renato Farina, che si è occupato sovente di queste realtà, e la signora Teresa Mkhtaryan, responsabile armena di una serie di progetti portati avanti dall’Associazione “Il germoglio” per aiutare questo popolo martoriato.

«Da ogni minuscolo germoglio cresce un albero fruttuoso. Ogni fortezza nasce dalla posa della prima pietra. Ogni viaggio inizia con un primo passo. Ognuno di noi è quel piccolo germoglio, quella pietra di una fortezza, quella tappa di un viaggio. La nostra comunità “Il Germoglio” realizza progetti in Armenia volti a migliorare la vita delle persone. L’idea della nostra comunità è semplice: ognuno di noi dovrebbe fare ciò che dipende da essa. Non cercare i colpevoli, non incolpare nessuno, non discutere di ciò che gli altri dovrebbero fare, ma semplicemente cambiando te stesso e cambiando il mondo intorno a te”.

L’incontro pubblico si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 20,45 presso la Sala Montelupo a Domagnano.