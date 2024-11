Diocesi di San Marino-Montefeltro. IV Giornata nazionale di preghiera per le vittime di abusi “Ritessere fiducia”

Lunedì 18 novembre si terrà la IV Giornata nazionale di preghiera per le vittime di abusi sul tema “Ritessere la fiducia“. Il Servizio Diocesano Tutela Minori invita a partecipare alla celebrazione eucaristica che il Vescovo Domenico presiederà, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Murata (via don Bosco, 12 – RSM).

Con queste parole la Presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori della CEI, Chiara Griffini, presenta la Giornata: “Al cuore di ogni relazione umana, personale o comunitaria, vi è un atto di fiducia. Affidarsi è anche il movimento che anima la fede di ogni uomo e donna credente. In ogni forma di abuso sappiamo esserci invece un tradimento e una rottura nella fiducia, che investono non solo vittima e abusante, ma tutto il contesto in cui ciò accade”.

«Ritessere la fiducia – prosegue – è allora promuovere e vegliare affinché siano sempre garantiti rispetto e responsabilità da parte della comunità ecclesiale nel custodire la fiducia riposta in essa da genitori che consegnano i figli per le attività educative e sociali, nel prendersi cura e sostenere le persone nelle vulnerabilità esistenziali, nell’accompagnare il bisogno spirituale di ogni uomo, nell’esercizio di ogni forma di autorità e ministero, nell’ascoltare chi con coraggio chiede di ricercare la verità e perseguire la giustizia. Ritessere fiducia è tentare di ricucire lo strappo, magari ancora aperto e sanguinante, con il filo d’oro della prossimità e della cura, così che possiamo anche noi rivestire “di abiti di lino finissimo” e porre “al collo un monile d’oro”, cfr. Gen 41,42».

Il Servizio nazionale mette a disposizione alcuni materiali di riflessione preparati da persone che stanno cercando con fatica di ritessere la fiducia spezzata in loro da abusi subiti in prima persona o dai loro figli (http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/iv-giornata-nazionale-di-preghiera-per-le-vittime-di-abusi/).

Servizio Diocesano Tutela Minori