DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA: LE INIZIATIVE A BELLARIA IGEA MARINA

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Comunale hanno promosso un’iniziativa, svolta in mattinata, rivolta alla classe V A della Scuola primaria Carducci.

Il 20 novembre coincide con il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e poi la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989. Documenti divenuti pietre angolari nel percorso di protezione di tutti i bambini, in Italia e nel mondo. A marzo 2021, l’ONU ha inoltre pubblicato un documento integrativo, con cui è stata estesa la convenzione anche agli ambienti digitali: un passaggio che ha portato all’attenzione della comunità internazionale il peso di pericoli e rischi che legano giovani generazioni e nuove tecnologie di comunicazione.

L’incontro odierno, che ha visto la presenza anche del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli, si inserisce a sua volta nel progetto sulla cittadinanza attiva e digitale avviato lo scorso anno a Bellaria Igea Marina. Proprio dalla consapevolezza che l’ambiente digitale stia diventando sempre più importante in molti aspetti della vita dei bambini, è nata anche nella città di Panzini l’idea di integrare il tema dell’utilizzo di internet con quello dei diritti dell’infanzia: puntando sul ruolo che un utilizzo corretto del digitale, dal web ai social network, riveste nello sviluppo sano dei più piccoli.

A tal fine, dopo una spiegazione dell’iniziativa, i bambini e le bambine della Carducci sono stati chiamati a produrre – partendo proprio dagli articoli della Dichiarazione dei diritti in internet – un cartellone sul tema da portare poi a scuola. Una mattinata di approfondimento che, come detto, si inserisce in un percorso più ampio rivolto al mondo didattico di Bellaria Igea Marina, strutturato in laboratori a target scolastico e adolescenziale ed incontri di formazione per insegnanti, in cui vengono approfonditi argomenti chiave quali la cittadinanza digitale, la lotta al cyberbullismo e la sensibilizzazione contro la comunicazione ostile.

Si sottolinea infine che, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina aderisce all’iniziativa “Go Blue” promossa da Anci e da UNICEF Italia, che intende ricordare il ruolo indispensabile degli enti locali nel divulgare e difendere la Convenzione ed i diritta in essa sanciti: simbolicamente, nella serata di oggi saranno illuminate di blu le principali rotatorie cittadine.