DIRITTO DEL LAVORO: AL VIA UN SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Rimini, 21 ottobre 2024 – Proseguono i momenti formativi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Prenderà il via giovedì 24 ottobre unSeminario di formazione di diritto del lavoro che si articolerà in 10 incontri, in programma al Centro Congressi SGR fino al 30 maggio 2025.

Nel corso del ciclo di appuntamenti verranno affrontati differenti aspetti della normativa che disciplina il rapporto di lavoro: dallasicurezza ai procedimenti disciplinari, senza tralasciare un tema di grande attualità come quello dell’intelligenza artificiale.

Interverranno autorevoli relatori: Evangelista Basile, avvocato giuslavorista, Roberto Camera, esperto di diritto del lavoro e curatore del sito dottrinalavoro.it, Mario Alberto Catarozzo, esperto di intelligenza artificiale, Dario Palumberi, esperto di sicurezza sul lavoro, Pierluigi Rausei, dirigente INL, capo ITL di Ancona e componente Adapt Professionale Fellow, Fabrizio Vazio, esperto in materia Inail e i consulenti del lavoro Paolo Ferretti, Francesco Natalini e Marco Tuscano.

La partecipazione al Seminario è valida ai fini della Formazione Professionale Continua. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite il portale www.fpcu.it.

Ufficio stampa: Smart Comunicazione