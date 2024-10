Disabilità e inclusione a Coriano. Grande partecipazione al Teatro CorTe all’evento dedicato allo sport e alla disabilità con l’Osservatorio Italiano no profit. Assessore Pecci: “Città Sociale e dello Sport con le associazioni del territorio”

Coriano, 26 ottobre 2024 – Coriano prima e unica tappa in Emilia Romagna di OINP IN TOUR, iniziativa itinerante dell’Osservatorio Italiano No Profit. Venerdì 25 ottobre in un teatro Cor.Te gremito hanno risposto in massa numerose associazioni sportive di Coriano e della provincia di Rimini. “Lo sport fa stare bene tutti” è il messaggio arrivato all’unisono in apertura da Anna Pecci, Assessore allo sport, Katia Arrighi, Consigliere Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico e Marcello Mancini, Presidente AIAC ONLUS – Associazione Italiana Allenatori Calcio -. Dopo i saluti del Sindaco Gianluca Ugolini e della Vicesindaco, Senatrice Domenica Spinelli hanno preso la parola tanti ragazzi con problematiche di disabilità affiliati a varie associazioni del territorio.

“A un ragazzino costretto in carrozzina lo sport aiuta a vivere il mondo reale. Rimanere chiusi in casa, un po’ per colpa sua perchè tende ad isolarsi dall’esterno e un po’ per responsabilità di alcuni genitori che tendono a tenere i figli in una bolla di sapone, dico che lo sport aiuta mente, anima e corpo”. Così il corianese Mirco Acquarelli, uno dei fondatori della Karatella Race di Coriano, oggi giocatore e team manager del Riviera basket Rimini, prima squadra di basket in carrozzina in serie B nazionale nata nel 2017. Acquarelli che non muove le gambe a causa di un incidente stradale nel 2006 prosegue “Giriamo tutta l’Italia per promuovere lo sport a 360° tra le persone disabili, cerco di raccontare nelle scuole cos’è il basket paralimpico e regalare loro un sorriso, vedo spesso brillare i loro occhi e questa è una grandissima gioia. Ben vengano iniziative come questa di Coriano che contribuiscono a mettere in relazione i giovani con il mondo associazionistico sportivo”.

“Continuo il lavoro iniziato due anni fa, Coriano ha così messo assieme tante associazioni sportive del territorio che, spesso in sordina ma con grande professionalità e dedizione, avvicinano e accolgono i ragazzini disabili allo sport, che sia calcio, basket, scherma, equitazione, arrampicata sportiva, taekwondo o tiro con l’arco – ha detto l’Assessore allo Sport, Anna Pecci – .Fin da subito con l’Osservatorio Italiano No Profit è nata una sintonia che ha fatto in modo di avvicinare non solo i ragazzi disabili, ma le famiglie alle quali teniamo moltissimo, gli educatori e gli insegnanti verso le opportunità offerte dallo sport. Con questa iniziativa non solo abbiamo voluto lanciare il messaggio di Coriano Città del Sociale e dello Sport ma mettere i primi semi di future iniziative che coinvolgeranno più soggetti, a partire dalle scuole”.

Ad OINP IN TOUR erano presenti tra le autorità, insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Coriano” e dell’Istituto Comprensivo “Ospedaletto”, Forze dell’Ordine, il presidente della Federazione nuoto paralimpico regionale, e il Panathlon di Rimini.

Alle associazioni presenti è stato consegnata una pergamena di ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale e di riconoscimento per le importanti attività svolte.

Le interviste realizzate a Coriano saranno disponibili su: Plus Tv canale 18 Sky, Be on the road e nei canali di OINP.

In foto alcuni momenti del pomeriggio con gli amministratori Ugolini, Spinelli, Pecci e Mirco Acquarelli in rappresentanza del Riviera Basket che assieme alle altre associazioni ha ricevuto la pergamena dall’amministrazione

—

Ufficio Staff del Sindaco