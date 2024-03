Disagi al traffico sulla Superstrada verso San Marino, camion in panne blocca la viabilità

Il traffico in direzione San Marino è rimasto bloccato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 marzo, a causa di un furgone che trasportava rifiuti e si è fermato improvvisamente mentre stava uscendo da un parcheggio di un ristorante. Questo ha reso estremamente difficile la percorribilità della Superstrada in quel tratto. La Polstrada è intervenuta per recuperare e spostare il mezzo, provocando temporaneamente il blocco del traffico e causando lunghe code nella zona. Fortunatamente, non si sono verificati incidenti e ora la circolazione sta tornando lentamente alla normalità dopo lo spostamento del furgone.