Dissociazione pubblica dal comunicato di ‘CONTIAMOCI’: non rappresenta la totalità dei residenti del Centro Storico

Ecco che cosa ha scritto una nostra lettrice dopo aver letto il comunicato di ”CONTIAMOCI”:

”Come residente del Centro Storico di San Marino Città mi dissocio categoricamente da questo Comunicato Stampa diramato da “CONTIAMOCI”. Sia io che mio marito non ne facciamo parte e tanto meno partecipiamo all’attività di esso. Quindi, a chi redige note che riverranno poi pubbliche prego vivamente in futuro di riportare certe affermazioni, usando la formula “di alcuni residenti del centro storico”, perché usare l’espressione “dei residenti”, significa tutti. Di essere coinvolti indirettamente in polemiche non condivise la trovo una mancanza di rispetto inaudita. A maggior ragione quando certe azioni vanno contro rappresentanti delle Istituzioni di questo paese, Grazie.”