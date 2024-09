Diverbio tra due uomini a Novafeltria culmina in ricovero ospedaliero

Oggi pomeriggio, martedì 24 settembre, a Novafeltria si è registrato un incidente a seguito di una discussione tra due uomini, entrambi italiani, impegnati in lavori di manutenzione in un’abitazione privata. L’alterco, avvenuto in via Galli, nei pressi della scuola media, ha preso una piega violenta quando uno dei due ha colpito l’altro con un pugno, facendolo cadere e procurandogli ferite al volto.

Le urla del confronto hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente contattato i Carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il personale della Croce Verde, che ha prestato soccorso al ferito con un’ambulanza e un’auto medica. Il ferito è stato successivamente trasportato in ospedale per un’accertamento delle sue condizioni. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto.