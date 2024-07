Diversi bambini in ospedale dopo il contatto con anemoni di mare a Cattolica, Misano e Riccione

Sono stati segnalati anemoni di mare presso alcuni stabilimenti di Cattolica, Misano e Riccione, causando reazioni simili a ustioni in diverse persone. Un caso particolarmente grave riguarda una bambina di 20 mesi di Misano, che ha riportato ustioni di secondo grado a entrambe le cosce e ai polpacci dopo essere stata punta mentre giocava sulla spiaggia. La piccola è stata trasportata in diversi pronto soccorso prima di essere ammessa all’Ospedale Bufalini di Cesena per trattamenti specializzati.

Le farmacie della zona hanno notato un aumento degli incidenti, con circa dieci casi al giorno di lesioni da contatto con anemoni e meduse. Anche un bambino di 4 anni ha subito ustioni simili in uno stabilimento di Misano, richiedendo cure in dermatologia. Altri due bambini, uno di quasi 3 anni e una bimba di 5 anni, hanno anch’essi riportato ustioni, con la bambina di 5 anni che ha avuto difficoltà a camminare per giorni.