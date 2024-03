Dl Elezioni, Spinelli (FdI): studenti fuorisede al voto grazie a governo Meloni  

“È dovere di noi parlamentari arricchire la legislazione con norme utili. Onoriamo questo impegno, mettendo al centro di questo provvedimento il voto degli studenti fuorisede. La destra giovanile e Fratelli d’Italia si sono sempre dimostrati attenti e sensibili al tema. E per questo motivo abbiamo proposto un emendamento al dl Elezioni che permetterà ai nostri studenti, già dalle elezioni Europee, di esercitare questo diritto al voto. Ai colleghi delle opposizioni, i quali sostengono che sia un passo insufficiente, rispondo ringraziandoli perché è l’ammissione dell’immobilismo dei governi precedenti. Di questo problema si dibatte, infatti, dal 2009 e gli esecutivi precedenti non hanno fatto nulla. Il primo passo verso i giovani lo facciamo noi come governo Meloni. La sinistra, invece di dare una narrazione creativa di ciò che fa la maggioranza, faccia mea culpa. A loro dico che le matite per permettere ai giovani fuorisede di votare alle prossime elezioni Europee sono pronte grazie alla forte concretezza e determinazione di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.