Domani l’inaugurazione della mostra “INNESTO” nell’antico Palazzo del Bargello a Pennabilli. L’esposizione, a cura di Placebo Collective, fino al 5 gennaio propone un viaggio nell’arte contemporanea

Pennabilli, 19 dicembre 2024 – Inaugura domani, nell’antico Palazzo del Bargello a Pennabilli, la mostra “Innesto”, che potrà essere visitata fino al 5 gennaio 2025.

Organizzata da Placebo Collective, l’esposizione esplora la contaminazione culturale attraverso linguaggi artistici diversi.

“Innesto” è un progetto che fonde scultura, fotografia, video e installazioni, creando un percorso espositivo che invita il pubblico a riflettere sul potere trasformativo dell’arte. La mostra, concepita come un incontro di stili e tradizioni, vuole stimolare nuove riflessioni sulla contaminazione culturale e artistica.

Placebo Collective, ha ideato questo progetto per dare spazio a voci diverse e per creare un’esperienza coinvolgente che mescola innovazione e tradizione. Protagonisti giovani artisti emergenti – Emanuele Fasciani, Linda Cavalli & Alberta Corsucci, Alexa Sganzerla e Martina Savioli – con opere che spaziano tra fotografie, ritratti e sculture, per raccontare il tema dell’innesto culturale.

L’inaugurazione di domani, alle ore 19, sarà arricchita da un buffet speciale a cura del ristorante Il Piastrino, offerto da Placebo Collective, e da una selezione musicale in vinile di Kaya Dubba.