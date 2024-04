Domani scatta il Misano E-Prix: la Formula E arriva nella Motor Valley

-Domani prime prove libere in pista: alle 14:30 i Rookye, alle 17:00 i piloti ufficiali

-Taglio del nastro per la MWC Padel Arena, che arricchisce l’offerta del Misano World Circuit

-Rose Villain e Bradley Simpson i grandi protagonisti dei live nell’Allianz Fan Village

Misano World Circuit, 11 aprile 2024 – Entra nel vivo il weekend del Misano E-Prix che segnerà il debutto del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E a Misano World Circuit e nella Motor Valley.

Il programma in pista si aprirà domani con la sessione di prove libere per Rookie alle 14.30. I 22 piloti ufficiali scenderanno in pista per le prove libere 1 alle 17.00. Per l’occasione, sarà possibile accedere gratuitamente alle tribune coperte.

Sabato e domenica, poi, il weekend di gara sarà caratterizzato da un doppio appuntamento: le prove libere 2 daranno il via al Round 6 alle 08:00, le qualifiche seguiranno alle 10:20 e lo spegnimento dei semafori del Round 6 avverrà alle 15:00. La domenica (Round 7) seguirà lo stesso programma di gara del sabato.

LO SCENARIO

Per Edoardo Mortara di Mahindra Racing, questa gara ha un significato speciale: Il pilota italo-svizzero-francese ci tiene a fare una buona gara davanti al pubblico di casa, soprattutto dopo la promettente performance di Tokyo.

Gli occhi saranno puntati anche su Mitch Evans, probabilmente il pilota di Formula E di maggior successo in Italia, che conta ben quattro vittorie a Roma. Insieme al suo attuale compagno di squadra Nick Cassidy, Evans ha ottenuto uno strabiliante 1-2 all’E-Prix di Roma dello scorso anno e tenterà di riconfermarsi.

Max Günther arriverà a Misano fresco di vittoria, con l’obiettivo di capitalizzare il suo ottimo stato di forma e di entusiasmare i tifosi con un’altra buona prestazione di Maserati MSG Racing sul suolo italiano. Nel frattempo, Oliver Rowland entra nel weekend di gara con l’obiettivo di estendere la sua impressionante striscia di podi, cercando di ottenere il quarto piazzamento consecutivo tra i primi tre.

Con la corsa al titolo aperta, anche Pascal Wehrlein darà il massimo per assicurarsi un posto più confortevole in classifica.

UN EVENTO TRASMESSO IN TUTTO IL MONDO

Dal vivo, la Formula E attira appassionati in tutte le città protagoniste della decima edizione del Campionato Mondiale. È stato così nei quattro circuiti di questo avvio di stagione: Mexico City, Diriyah in Arabia Saudita, San Paolo e Tokyo.

Altrettanto interesse le auto elettriche attirano sui media di tutto il mondo e anche sul Misano E-Prix si accenderanno le luci per irradiare passione nei tanti paesi collegati.

In Italia le gare saranno visibili su Italia Uno e tutte le sessioni saranno in diretta su SportMediaset.it. Eurosport 1 coprirà la gara del sabato e Eurosport 2 coprirà la gara della domenica.

Network televisivi e piattaforme di distribuzione garantiranno una copertura planetaria con le gare trasmesse in sud est asiatico, Australia, Cina, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Canada, Usa, Messico, Sudafrica e i 18 Paesi del MENA.

TAGLIO DEL NASTRO PER LA MWC PADEL ARENA

Misano World Circuit abbraccia una nuova era dello sport e arricchisce la propria offerta con due esclusivi campi da padel che rappresentano una fusione tra la velocità mozzafiato delle corse e l’agilità strategica del padel, creando un’esperienza unica.

La MWC Padel Arena, posizionata tra l’ingresso principale e il Ristorante Santomonica, nasce dalla volontà di creare, insieme a Formula E, un evento che potesse avvicinare fans e piloti, come avviene nei principali eventi motoristici che Miisano World Circuit ospita. La scelta è ricaduta sul padel, sport in grande espansione in tutto il mondo. Iniziativa che ha trovato il pieno appoggio da parte di Cupra, già main sponsor di uno dei principali circuiti internazionali, e di Sport Valley.

Di qui il contatto con Gmpadel, una rete di esperti in impianti sportivi e spazi ricreativi specializzata nella produzione e montaggio di campi da padel, con il quale è nato un accordo che andrà oltre il weekend del Misano E-Prix. Dalle prossime settimane, infatti, la struttura sarà aperta al pubblico, rafforzando ulteriormente la connessione tra circuito e territorio.

Con la MWC Padel Arena Misano World Circuit si conferma sempre più un grande parco del motorsport, esprimendo al massimo livello la polifunzionalità del circuito.

I primi a testare i nuovi campi da padel saranno, domani alle 19:00, i piloti Superbike e Supersport Michele Pirro, Nicolò Antonelli e Luca Bernardi, l’ex pilota MotoGp Alex De Angelis e altre icone del mondo sportivo, oltre ad alcuni piloti della Formula E.

LE ESIBIZIONI LIVE DI ROSE VILLAIN E BRADLEY SIMPSON NEL FAN VILLAGE

Le giornate di sabato e domenica saranno arricchite anche esibizioni dal vivo, tra cui quella di Rose Villain e del l frontman dei The Vamps Bradley Simpson.

Rose Villain sarà grande protagonista nella giornata di sabato. Il suo brano “Click Boom!”, portato sul palco all’ultimo Festival di Sanremo, è stato certificato disco di platino dalla FIMI/GfK Italia. Dal 1° giugno sarà impegnata nel tour estivo “Radio Sakura Summer Tour”, che la porterà a girare l’intera penisola.

Domenica a salire sul palco del Fan Village sarà Bradley Simpson. Dopo il successo con i The Vamps, è passato da frontman della band ad artista solista, intraprendendo un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Questo include l’inizio di una serie di esibizioni dal vivo e la pubblicazione del suo singolo di debutto, “Cry at the Moon”. Il suo tour è iniziato a marzo di quest’anno, con il tutto esaurito a Londra e Birmingham, per poi proseguire a New York, Los Angeles, Berlino, Parigi e Amsterdam.

Le esibizioni di Rose Villain e Bradley Simpson fanno parte delle tante opportunità a cui avranno accesso i possessori di un biglietto per il Misano E-Prix (biglietti ancora disponibili: https://www.ticketone.it/artist/formula-e/).

DOMANI LE ATTIVITÀ DI GIRLS ON TRACK IN CIRCUITO

Nell’ambito di FIA Girls on Track, il programma che mira a promuovere l’uguaglianza di genere negli sport motoristici offrendo alle giovani donne uno sguardo alle numerose opportunità di carriera disponibili in pista e fuori, domani è prevista una giornata di iniziative in circuito. Sono 150 le ragazze, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che si sono iscritte per partecipare all’evento che offre uno sguardo diretto sul mondo delle corse.

Significativa anche la presenza di Muner (Motorvehicle University of Emilia-Romagna), da anni in prima linea nelle iniziative finalizzate a promuovere la parità di genere nel settore automobilistico. In occasione del Misano E-Prix Muner esporrà due prototipi nell’area dedicata a Girls On Track all’interno del Fan Village.

DEBUTTA LA FIM E-XPLORER WORLD CUP

Oltre a tutta l’azione in pista, i fan della Formula E potranno vivere una giornata indimenticabile nell’Allianz Fan Village.

A Misano debutterà la serie FIM E-Xplorer World Cup: un campionato internazionale di moto elettriche all’avanguardia attualmente alla sua seconda stagione, in cui ogni squadra è composta da due piloti di entrambi i sessi.

La serie E-Xplorer è un campionato EnduroCross, che combina le alte velocità del motocross con gli ostacoli delle gare di enduro. Per mettere alla prova le abilità dei piloti, i tracciati presentano un mix di ostacoli difficili come cumuli di rocce e tronchi, oltre a salti e sezioni sconnesse per migliorare lo spettacolo. Il paddock di E-Xplorer sarà allestito per una serie di dimostrazioni durante tutto il fine settimana, a disposizione di tutti i possessori di un biglietto per il Misano E-Prix.

