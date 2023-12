Domenica 24 dicembre la Rimini Christmas Run  e le premiazione del Campionato Provinciale Uisp

Pronti ad affrontare Babbo Natale? Domenica al Parco del Mare di Rimini la sfida (tutta in movimento) a Babbo Natale: un evento di corsa, camminata e solidarietà.

Nel lucente clima natalizio torna la corsa alla portata di tutti: sportivi, camminatori e famiglie: si tratta della IV edizione della Rimini Christmas Run, che prenderà avvio dal Parco Fellini alle ore 10.00.

Un’occasione anche di incontro per scambiarsi anche gli auguri di un Santo Natale e per cui “si invitano tutti i partecipanti ad indossare il vestirsi a tema e se possibile consigliato il vestito di Babbo Natale per creare un vero Spirito Natalizio” dichiara Gionni Schiaratura, presidente del Golden Club Rimini, ente organizzatore dell’evento.

Al raduno, sarà presente anche un Babbo Natale d’eccezione: quello dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) “un modo affinché lo Spirito Natalizio sia presente anche come riflessione, per apprezzare le persone a cui teniamo e per aiutare coloro che sono meno fortunati” prosegue Schiaratura.

Al termine della Rimini Christmas Run, presso il Palazzo del Turismo, ci saranno le premiazioni, al termine delle quali avverranno anche le assegnazioni dei premi delle 7 prove Campionato Provinciale Uisp, che si è svolto durante il 2023.

Il Campionato Provinciale Uisp è costituito da una serie di gare, da aprile 2023 a fine ottobre 2023, a cui hanno partecipato quasi 150 tra ragazzi e ragazze.

Tra gli altri, saranno premiati anche Andrea De Carli (Seven Savignano, categoria promesse 2016/2017), Viola Baiardi (Seven Savignano, categoria promesse 2012/2013) e Maycol Schiaratura (Golden Club Rimini, categoria pulcini 2014/2015) per aver partecipato, con grande costanza, a tutte le prove.

Tutti i premiati qui: https://www.goldenclubrimini.it/campionato-provinciale-giovanile-uisp-rimini-di-corsa-strada