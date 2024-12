Domiciliari per Valerio Tallenio: il giovane di Fano coinvolto nel gruppo neonazista

Il Tribunale del Riesame ha disposto la misura degli arresti domiciliari per Valerio Tallenio, 22enne di Fano, attualmente coinvolto in un’inchiesta sul gruppo neonazista Alba Nuova. Dopo oltre venti giorni di detenzione, il giovane ha potuto tornare a casa, sebbene non sia stata accolta la richiesta di scarcerazione totale per tutti i capi d’imputazione.

Inizialmente recluso nella casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro, Tallenio era successivamente stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Rossano, in provincia di Cosenza. La decisione del Riesame, avvenuta il 23 dicembre, consente al ragazzo di trascorrere il periodo natalizio con i suoi familiari. L’avvocato Isabella Giampaoli, legale della famiglia, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, pur sottolineando il desiderio di una futura scarcerazione completa.

Giampaoli ha riferito che il giovane sta bene ma è visibilmente scosso dall’esperienza vissuta. La famiglia è ora in attesa di un ulteriore riesame, la cui data è prevista a breve, con la speranza di un esito favorevole. Riguardo al trasferimento a Rossano, l’avvocato ha dichiarato di non essere a conoscenza delle motivazioni dietro questa decisione, che ha riguardato anche altri indagati.