Donald Trump vince nei Caucus in Iowa

Donald Trump ha ottenuto una vittoria decisiva nei caucus in Iowa, riaffermando così il suo status di front-runner per le primarie repubblicane del 2024. Questo successo lo porta un passo più vicino a ottenere per la terza volta consecutiva la nomination per la presidenza da parte del Partito Repubblicano.

Durante i caucus, Trump ha sconfitto i suoi principali rivali, l’ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis. Il risultato è stato ampiamente previsto e la sua vittoria è stata dichiarata quasi immediatamente dopo l’inizio dello spoglio dei voti, dimostrando un vantaggio schiacciante nei primi conteggi. La grandezza esatta della sua vittoria è diventata chiara solo più tardi nella serata e si parla di un 70% a suo favore.

Nonostante le sue battaglie legali e le quattro accuse penali a suo carico, Trump ha mantenuto un forte sostegno all’interno del Partito Repubblicano e l’approvazione della maggioranza dei repubblicani al Congresso, incluso quasi tutta la leadership del partito. Trump ha anche raccolto la maggior parte dei fondi e ha osservato come i suoi principali avversari abbiano esitato ad attaccarlo per le accuse penali che ora affronta, sintomo – a sua detta – che non credono veramente che lui sia colpevole.

La vittoria di Trump in Iowa preannuncia una possibile rivincita generale con Joe Biden, che ha dichiarato che concentrerà gran parte del suo focus nel ritrarre Trump come una minaccia per la democrazia stessa.

La vittoria di Trump nei caucus in Iowa è considerata molto importante, in quanto lo stato è visto come un importante trampolino di lancio per i candidati in competizione per le delegazioni in New Hampshire, Nevada e South Carolina. Inoltre, i risultati in Iowa sono spesso considerati un indicatore della forza e del sostegno di un candidato all’interno del partito.