Donare nuovi sorrisi ai ragazzi di San Patrignano. illycaffè al fianco della comunità

Il sostegno dell’azienda triestina, che vuole dare continuità alle attività del reparto odontoiatrico, nasce dall’affinità di valori delle due organizzazioni e si basa sulla volontà

di migliorare la qualità della vita delle persone in modo sostenibile e duraturo

Donare sorrisi alle ragazze e ai ragazzi in percorso a San Patrignano. È l’impegno che la comunità porta avanti da sempre, sostenendo i suoi ospiti nella loro rinascita e provvedendo alle cure odontoiatriche di cui inevitabilmente necessitano. Una cura sempre più attenta oggi grazie al sostegno di illycaffè che ha scelto di dare un aiuto concreto e immediato alla Comunità.

illycaffè, società B Corp che si impegna a crescere promuovendo un modo diverso di fare business, basato su una strategia orientata al bene comune, ha infatti sposato l’impegno del settore odontoiatrico di San Patrignano. L’importanza attribuita dall’azienda alla collaborazione per migliorare la qualità della vita e accrescere il benessere nel lungo termine ha dato vita negli anni a progetti sociali a favore delle comunità con le quali entra in contatto, da quelle dei produttori di caffè nelle zone di raccolta della materia prima a quelle che si trovano nelle aree in cui il caffè viene consumato.

Il reparto presente all’interno del centro medico di San Patrignano è fondamentale per i ragazzi in percorso visti i danni che le droghe provocano al cavo orale così come i deficit masticatori che ne conseguono. Il contributo di illycaffè andrà a sostegno dell’acquisto di strumentario, materiale e utensileria, quali turbine, resine, materiali per impronte, lampade polimerizzatrici per l’indurimento del materiale di otturazione, spatole, frese, sterilizzatori, e tanto altro finalizzato alla continuità dell’attività del laboratorio odontoiatrico.

Un aiuto fondamentale non solo per i ragazzi che devono curare l’apparato orale, ma anche per quelli impegnati nel laboratorio odontotecnico, fondamentale realtà di formazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi in percorso che frequentano il percorso di studio da odontotecnici presso il centro studi della comunità. Dal 2012, anno di attivazione del corso, sono stati 23 quelli che hanno conseguito il diploma odontotecnico di cui uno nell’ultimo anno. Inoltre nel laboratorio alcuni ospiti acquisiscono competenze base per diventare assistente alla poltrona.

“San Patrignano è una famiglia per i giovani che hanno smarrito la strada e vogliono riprendere un cammino fatto di autostima, responsabilità ed entusiasmo – racconta Cristina Scocchia, AD di illycaffè – Siamo felici di essere al loro fianco sostenendo il reparto odontoiatrico, che dona nuovi sorrisi ai ragazzi della comunità, riparando i danni che le droghe provocano al cavo orale”.

“Sono particolarmente lieta dell’aiuto concreto offerto da illycaffè alla Comunità San Patrignano – sottolinea Letizia Moratti, Cofondatrice della Fondazione San Patrignano – Una donazione rilevante sotto diversi aspetti. Si tratta infatti di un sostegno importante al reparto odontoiatrico volto a migliorare ancora la qualità delle cure destinate ai ragazzi ospitati e la formazione dei giovani impegnati nel laboratorio, ma di grande rilievo pure per l’alto risvolto valoriale che amplifica la collaborazione tra una grande azienda italiana e la nostra Comunità. Un percorso sostenibile che sono certa saprà consolidarsi ancor più nel tempo”.

Comunicato stampa