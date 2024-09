Donna in stato di ebbrezza disturba la quiete pubblica: denunciata 55enne a Cesenatico

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno denunciato una donna di 55 anni per vari reati tra cui violenza e minacce ai pubblici ufficiali. L’incidente è avvenuto ieri sera in un esercizio commerciale della riviera, dove i militari sono stati chiamati a intervenire a causa del comportamento molesto della donna, visibilmente in stato di alterazione.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato la donna disturbante gli avventori all’esterno del locale. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, la 55enne si è rifiutata, assumendo un atteggiamento aggressivo e utilizzando insulti nei confronti degli agenti, affermando di avere contatti di rilievo.

Dopo l’intervento, la donna è stata portata in caserma per identificazione. Risultata già nota alle forze dell’ordine per precedenti, è stata successivamente affidata a personale sanitario a causa delle sue condizioni di salute, prima di essere portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Cesena. La denuncia è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Forlì.