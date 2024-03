Donne madri e disabilità al centro di un incontro pubblico a Coriano

Coriano, 10 marzo 2024 – Un viaggio tra gioie e dolori con uno sguardo alle storie di 15 donne, madri di figli disabili, allargato all’opera instancabile delle sorelle educatrici della comunità di Montetauro e ai risvolti culturali e socio -economici della parità di genere. Con il libro “Madri” del fotografo, poeta e pittore Giancarlo Frisoni si è svolto a Coriano l’incontro pubblico “Donne Madri e Disabilità” organizzato dall’amministrazione in Sala Isotta (l’8 marzo). Un’apertura dedicata a toccanti esempi, raccontati da Frisoni, di forza, tenacia e smisurato amore di tante mamme con figli nati con gravi disabilità psico-motorie. La serata è proseguita con l’esperienza di suor Letizia responsabile per la comunità Montetauro a Sant’Andea Andrea in Besanigo della casa Marco Simoncelli, un centro di accoglienza per persone disabili di ogni età e con le riflessioni dell’avvocato penalista Giovanna Ollà, segretario del Consiglio nazionale forense, già presidente dell’ordine degli avvocati di Rimini, sulle attuali condizioni delle donne a partire dalla indipendenza economica e parità di stipendio con gli uomini fino alle tutele giuridiche nei casi di violenze subite tra le mura domestiche.