Dopo i nubifragi degli ultimi giorni sole e caldo faranno nuovamente capolino in Emilia-Romagna … di Roberto Nanni

Dopo i nubifragi degli ultimi giorni sole e caldo faranno nuovamente capolino in Emilia-Romagna. Seppure l’anticiclone vedrà un timido aumento nel Mediterraneo centrale, la sua azione verrà disturbata sempre da un’ampia circolazione di bassa pressione con perno sulle Isole britanniche che invierà alcuni influssi instabili (perturbazioni n.6 e n.7) a nord delle Alpi. Nonostante questa incertezza, il weekend dovrebbe risultare nel complesso variabile: disturbato da qualche passaggio nuvoloso di modesta entità ma che non impedirà un buon soleggiamento e con basso rischio di precipitazioni, se non qulache sporadico episodio limitato alle aree montate. Le temperature torneranno a salire con i valori minimi attorno a 14 e 18 gradi e le massime tra 26 e 30 gradi anche lungo le coste. Caldo che si farà percepire maggiormente nelle zone interne della regione, specie tra valli e pianure, con punte fino a 32-33°C. I venti risulteranno deboli/variabili in pianura, prevalentemente dai quadranti occidentali sui rilievi con qualche temporaneo rinforzo da sud-ovest lungo i rilievi, a regime di brezza su costa e mare. Mare poco mosso

La media delle previsioni ci suggerisce che l’anticiclone nord africano tenderà a guadagnare strada già a inizio della prossima settimana, accompagnato da flussi caldo-umidi sud occidentali che potrebbero divenire più intensi nei giorni immediatamente successivi culminando probabilmente intorno a giovedì 20 con la colonnina che probabilmente potrà raggiungere i 35°C. Ne conseguirà un avvio di settimana comunque in prevalenza stabile sulla nostra regione, con sole prevalente salvo qualche disturbo limitato alla fascia appenninica, dove sarà sempre possibile qualche rovescio e con il caldo che, almeno inizialmente, non sarà ancora eccessivo. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire delle modifiche. Per maggiori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.