Dopo la tregua torna l’emergenza smog in Emilia-Romagna

Dopo qualche giorno di tregua, l’Emilia-Romagna ripiomba nell’emergenza smog: da domani, infatti, in tutte le province ritornano le limitazioni per la qualità dell’aria che saranno in vigore fino a venerdì, in attesa di un nuovo bollettino.

Con il ‘bollino rosso’, tornano le misure emergenziali che riguardano praticamente tutte le zone di pianura: stop alla circolazione anche per i veicoli diesel fino a Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30 e abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 gradi.

Ansa