Dopo un settembre da incorniciare Rimini va verso un autunno molto positivo trainato da Fiera, congressi e grandi eventi musicali

Ecco il calendario dei principali appuntamenti a Rimini da ottobre a dicembre 2023

Dopo un settembre eccezionale Rimini si avvia verso un autunno che promette di non essere da meno. Ad oggi sono già da tutto esaurito gli hotel in vista degli appuntamenti fieristici del TTG e di Ecomondo, mentre la fotografia delle prime due settimane che danno il via al mese di ottobre registrano ottime percentuali di riempimento, trainate dal calendario degli eventi Mice al Palacongressi e alla Fiera. Un calendario fitto di appuntamenti che proseguirà per tutto l’autunno, con anche una grande ‘appendice’ musicale.

“Ci siamo appena lasciati alle spalle un settembre da incorniciare – commenta Marina Lappi coordinatrice di Visit Rimini -, decisamente migliore rispetto allo stesso mese dello scorso anno che pure era andato bene e aveva “in pancia” anche un appuntamento importante come l’evento biennale di Tecnargilla. Certo il tempo ha dato una grande mano a destagionalizzare, ma sono gli eventi, a partire da quelli al Palacongressi, che hanno trainato le presenze di settembre, insieme al turismo leisure che anche questo weekend ha offerto un colpo d’occhio eccezionale sia al mare che in centro storico, visitato anche da moltissimi turisti stranieri. E anche questo avvio d’autunno promette bene: nelle prime due settimane di ottobre gli hotel 4 stelle viaggiano intorno al 60% di riempimento grazie ai tanti appuntamenti in programma, dal XXVI Congresso Nazionale SIGU (4 – 6 ottobre al Palacongressi) all’evento karate europeo Fudokan (6 – 8 ottobre al RDS Stadium), l’Hospitality Day il 10 ottobre, il Marketers World (13– 15 ottobre Palacongressi). Per i 3 giorni del TTG (11 – 13 ottobre) e i 4 di Ecomondo (da martedì 7 a venerdì 10 novembre) siamo già praticamente al tutto esaurito, mentre sono tante le convention di novembre che continuano a far squillare i telefoni, dal Convegno Edizioni Studi Erickson (17 – 19 novembre) al 60esimo congresso Sir (22 – 25 novembre). Aspettative positive anche per la festa dell’8 dicembre dell’Immacolata che, cadendo di venerdì, può essere l’occasione per un ponte interessante, oltre a riunire in quei giorni tre importanti appuntamenti, dalle giornate di Rinnovamento nello Spirito a quelle di Comunione e Liberazione oltre alla Winter Edition della Federazione di Ginnastica”.

Nutrito anche il calendario degli eventi musicali d’autunno che vedrà alcuni dei protagonisti del grande cantautorato italiano dare il via o terminare i loro tour allo Stadium di Rimini. Dal tour di Ligabue ‘Dedicato a noi’ che lo porterà a Rimini il 30 ottobre, alla data zero di Laura Pausini che venerdì 8 e sabato 9 dicembre darà il via da Rimini a una lunga serie di concerti che porteranno la cantante romagnola ad esibirsi in Europa, Sud America, Stati Uniti. Venerdì 15 dicembre lo Stadium ospiterà Venditti & De Gregori per il gran finale nei palasport a coronamento del lungo tour insieme che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito.

4 – 6 ottobre 2023

Rimini Palacongressi

XXVI Congresso Nazionale SIGU

Società Italiana Genetica Umana che si propone come struttura di riferimento e di consulenza per problemi di interesse scientifico e sanitario concernenti la Genetica Umana in tutti i suoi aspetti applicativi all’uomo. Info: www.sigu.net

da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023

Spiaggia di Rimini

Malle mutòr

Prima edizione dell’evento che prenderà il via dalla spiaggia di Rimini.

Organizzato da DRAM a.s.d., con il patrocinio del comune di Rimini, Malle Mutór nasce con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di rivivere l’atmosfera rallystica-dakariana, che verrà rievocata sia nella struttura dell’evento che nel regolamento. Durante i tre giorni i partecipanti si cimenteranno in 3 differenti percorsi a margherita con partenza e arrivo sulla spiaggia di Rimini per un totale di circa 500 km di offroad. Per la prima volta per i partecipanti ci sarà la possibilità di percorrere con le moto un tratto della spiaggia di Rimini: 7 km tra dune di sabbia e tratti fettucciati creati ad hoc dall’organizzazione per mettere alla prova le abilità dei partecipanti. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre la base operativa sarà nel cuore di Marina Centro in piazzale Boscovich, dove ci sarà il Bivacco MM che ospiterà i partecipanti per briefing, pasti e momenti di convivialità con musica e stand espositivi. Info: www.mallemutor.com

6 – 8 ottobre 2023

Rimini Palazzetto dello Sport (RDS Stadium)

Evento karate europeo Fudokan

27° edizione della Coppa Europea di Karate-do Tradizionale per bambini, aperta anche ai bambini provenienti da paesi extraeuropei.

Info: – www.wtku.org/events/ – www.fudokaninfo.com

lunedì 9 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Vajonts23

Anche il Teatro Galli aderisce alla chiamata nazionale di Marco Paolini, per l’azione corale di teatro civile che si tiene in contemporanea in oltre 130 teatri italiani, a 60 anni dalla tragedia del Vajont e a 30 dallo spettacolo teatrale che la raccontò.

In scena più di 20 artisti del territorio, con il coordinamento artistico di Teodoro Bonci del Bene. L’appuntamento, che fa rete con i teatri di Cesena, Forlì, Bagnacavallo e Ravenna, è presentato a sostegno della candidatura di Rimini e della Romagna a Capitale italiana della cultura per il 2026.

Ingresso gratuito con prenotazioni on line obbligatorie, aperte da martedì 4 ottobre ore 10.

Ore 21 Info: http://teatrogalli.it/it/eventonew/vajonts-23

martedì 10 ottobre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

Un’intera giornata dedicata all’ospitalità e alla formazione degli operatori con seminari tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie e della ristorazione per condividere esperienze, assorbire idee e farsi contagiare da nuove ispirazioni. Ingresso gratuito su iscrizione riservato ai professionisti del settore. Orario: dalle 9.30 alle 18.30 Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it

mercoledì 11 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Distance, Davide Tura – Urgøn Trio & Virgilio Ensemble

Concerto condotto dai musicisti dell’Ensemble Virgilio & Urgon Trio guidati da Davide Tura, compositore e esecutore, in continuo movimento in un ideale match fra la nicchia e il popolare, la musica per immagini e quella colta, il quartetto d’archi e il sound design elettronico, il contemporaneo e la rivisitazione d’autore.

Distance è il titolo della performance in programma sul palco del Teatro Galli, a voler dire che la distanza è l’obiettivo da colmare, è la grande eredità che la musica ci lascia, come nell’omaggio all’immenso Ryuichi Sakamoto, affiancato alle musiche di Johann Johannsson, Davide Tura, Olafur Arnalds, Philip Glass.

Ore 21.15

11 – 13 ottobre 2023

Fiera di Rimini

TTG Travel Experience

La manifestazione italiana B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Laboratorio di idee per operatori turistici di tutto il mondo, fonte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori. Info: www.ttgexpo.it

11 – 13 ottobre 2023

Fiera di Rimini

InOut / The Contract Community

Debutta in contemporanea a TTG Travel Experience 2023, InOut|The Contract Community, il nuovo format – catalizzatore del mondo contract e forniture per l’ospitalità – che comprenderà la 72ª edizione di SIA Hospitality Design, il 41° SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces, primo marketplace italiano dedicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per l’architettura e la novità Greenscape, the garden and outdoor contract fair, dove troveranno spazio aziende e professionisti della progettazione e realizzazione di giardini. Info: www.inoutexpo.it

13-14-15 ottobre 2023

Rimini, Borgo Sant’Andrea

Festa del Borgo Sant’Andrea e di San Gaudenzo

Borgo Mondo

Uno scambio fra le tradizioni di un piccolo borgo e l’imprevedibile complessità dell’immenso mondo. Un viaggio di scoperta, letterale e metaforica, per scoprire e apprezzare le unicità e le tradizioni di un piccolo borgo.

Dopo il successo del 2022, le Acli provinciali di Rimini replicano anche quest’anno, trasformando l’appuntamento da biennale ad annuale. Si riconferma anche il “format” con mostre, gastronomia, mercatini, spettacoli, iniziative per bambini e appuntamenti culturali, che includono un focus dedicato al rapporto tra la Rimini di ieri e di oggi, un incontro pubblico intitolato a Paolo Scarponi, ex presidente delle Acli riminesi prematuramente scomparso, che tanto ha contribuito alla vita culturale della città. Tutti gli appuntamenti della Festa del Borgo sono a ingresso libero e gratuito. Info: www.borgosantandrea.net

13– 15 ottobre 2023

Palacongressi di Rimini

Marketers World 2023

L’evento italiano dedicato a tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera digitale o che hanno un business da scalare. Sul palco si alternano alcune tra le menti più brillanti d’Italia in ambito Marketing, Business e Startup. L’offerta di intrattenimento sarà ancora più ampia, con una ricca area espositiva. Info e biglietti disponibili www.marketersworld.net

sabato 14 ottobre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Tombola di San Gaudenzo

In occasione della festa del Santo Patrono, non può mancare la consueta Tombola di San Gaudenzo che raccoglie la cittadinanza in Piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza a favore di progetti della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Rimini.

14 – 15 ottobre 2023

Rimini Borgo San Giuliano, ritrovo alla piazza sull’acqua, ponte di Tiberio

River Run e Family Run

L’evento autunnale della Rimini Marathon che prevede una cicloturistica di 15km aperta a tutti e dedicata alle famiglie (partenza sabato ore 15.30) e una corsa competitiva Fidal sulla distanza di 15km nel bellissimo scenario della ciclabile del Marecchia (partenza domenica ore 9.30). Info: www.riminimarathon.it – www.facebook.com/RiminiMarathon?bookmark_t=page

Domenica 15 ottobre 2023

Rimini, Tempio Malatestiano

Concerto per San Gaudenzo

Con l’Orchestra Sinfonica “G. Lettimi” e il Coro Cappella Musicale Malatestiana

Musiche di Vivaldi, Manfredini e Mozart

Ore 21. Ingresso libero

domenica 15 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Quartetto d’archi della Scala

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Il Quartetto d’archi della Scala offrirà un programma dove il Quartetto op. 44 di Felix Mendelssohn Bartholdy sarà affiancato dal Quartetto in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven, fra gli ultimi capolavori del genio di Bonn.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

19 – 20 ottobre 2023

Palacongressi di Rimini

Open Jam

un evento-osservatorio sul mondo del lavoro di domani.

Info: www.ambrosetti.eu/open-jam/

20 – 22 ottobre 2023

Rimini Palacongressi

124° Congresso Nazionale SIMI

Congresso della Società Italiana Medicina Interna

Info: www.simi.it/congress/national

Venerdì 20 ottobre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Perseo e Andromeda

Opera in un atto di Salvatore Sciarrino

Una nuova produzione Sagra Musicale Malatestiana, che vede una coppia affermata nel mondo del teatro di ricerca e composto da Daniele Spanò, Luca Brinchi che affronteranno Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, concependo l’opera come un’installazione video e sonora con cui dare nuovo risalto alle straordinarie potenzialità drammaturgiche della partitura.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

sabato 21 ottobre 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Cavalleria Rusticana

In occasione del 160° anniversario della nascita di Pietro Mascagni, grande compositore e direttore d’orchestra, la Banda città di Rimini, diretta dal m° Jader Abbondanza e il Coro lirico Amintore Galli diretto dal m° Marcello Mancini, in collaborazione con il comune di Rimini e il teatro A. Galli mettono in scena in forma di concerto “La Cavalleria Rusticana” nell’originale arrangiamento per Banda di Massimo Picchioni.

La Cavalleria Rusticana è un’opera verista che trae ispirazione dalla omonima novella di

Prevendita biglietti: Vivaticket

Ore 21.30. Info: 3316468363 bandacittadirimini@gmail.com

lunedì 23 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Festival Strings Lucerne Orchestra

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerto sinfonico al Teatro Galli

Prestigiosa la presenza di Goto Midori nel concerto della Festival Strings Lucerne Orchestra dedicato a pagine violinistiche di Robert Schumann e Ludwig van Beethoven ideali per esaltare il virtuosismo della rinomata solista giapponese.

In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offrirà al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

26 – 27 ottobre 2023

Rimini Palacongressi

Evento formativo

con oltre duemila partecipanti

venerdì 27 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Suite Italienne con Mario Brunello e Giovanni Sollima

Eccezionale il duo formato da Mario Brunello e Giovanni Sollima che insieme si alterneranno al violoncello piccolo e grande in un concerto ispirato alla Suite italienne di Stravinskij e capace di oscillare fra l’universo di Bach e il mondo del pop.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info:0541 793811

domenica 29 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerto sinfonico al Teatro Galli

Orchestra Filarmonica della Scala

Dedicato a Gustav Mahler è il concerto che segna il ritorno dell’Orchestra Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly sul podio per la Sinfonia n 1 detta Titano preceduta dall’esecuzione del Preludio sinfonico composto da Anton Bruckner.

In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offrirà al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

lunedì 30 ottobre 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Ligabue in concerto

Dedicato a noi – Indoor Tour 2023

Luciano Ligabue torna sulle scene live con un tour che parte il 9 ottobre dall’Arena di Verona per poi proseguire nei palasport di tutte le principali città italiane, tra cui anche lo Stadium di Rimini. “DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy) è il titolo del suo nuovo album di inediti, che è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto dall’artista e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 395698 (RDS Stadium)

venerdì 3 novembre 2023

Rimini, Teatro Galli

Ailey II

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Danza

A inaugurare la Stagione 2023/2024 è una delle compagnie di danza moderna più importanti al mondo, Ailey II ensemble d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei coreografi più affermati, fondata nel 1974 da Alvin Ailey autore delle coreografie con William Forsythe, Francesca Harper, Robert Battle. Ore 21. A pagamento

sabato 4 novembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musiche antiche

Sul filo degli affetti: la voce di Cassandra

Con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci il secondo appuntamento di musica antica è dedicato all’esecuzione di Cassandra, cantata drammatica composta da Johann Christoph Friedrich Bach su un testo che il poeta e letterato Antonio Conti aveva scritto a inizio settecento per il compositore Benedetto Marcello affiancata in questa occasione da una nuova partitura composta da Rossella Spinosa per lo stesso organico dell’opera settecentesca.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

da martedì 7 a giovedì 9 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La Locandiera

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Sonia Bergamasco diretta da Antonio Latella dà volto e voce a Mirandolina, protagonista de La Locandiera, commedia di Carlo Goldoni, in questo allestimento al debutto questa stagione.

Testo classico, ma centrale e a suo modo rivoluzionario in quanto è tra i primi a conferire alla donna il ruolo di protagonista assoluta, diventando una sorta di manifesto civile e culturale.

Ore 21. A pagamento

martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Vivere di Turismo Festival

Il Festival del turismo extralberghiero al Palacongressi

Vivere di Turismo Festival è il palcoscenico privilegiato in cui si celebra il fenomeno del turismo extralberghiero, un modello economico sostenibile che sta reinventando il modo in cui viaggiamo e viviamo le destinazioni.

Due giornate interamente dedicate al settore e agli attori che ne fanno parte. Più di 1000 partecipanti, 25 stand, 80 relatori, 6 sale formative. I biglietti on line sono disponibili su: viverediturismofestival.it/biglietti/

Anteprima in streaming del ‘Vivere di Turismo Festival’, martedì 12 settembre (dalle 18 alle 20) con Vivere di Turismo Show per conoscere il programma e i relatori. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi gratuitamente su: viverediturismofestival.it/step/vdt-show-2023/

da martedì 7 a venerdì 10 novembre 2023

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Ecomondo. The green technology expo

Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile

Evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.

Un laboratorio permanente di idee, soluzioni e opportunità.

Info: http://www.ecomondo.com/

domenica 12 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Wunderkammer Orchestra

In prima esecuzione assoluta il concerto per pianoforte composto da Beethoven a quattordici anni nell’arrangiamento di Paolo Marzocchi è al centro di un programma impaginato per dar risalto al valore dei solisti della WunderkammerOrchestra con Carlo Tenan sul podio e Marco Vergini al pianoforte.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

17 – 19 novembre 2023

Palacongressi di Rimini

Convegno Edizioni Studi Erickson

“La qualità dell’inclusione scolastica e sociale”

Info: www.erickson.it/it/la-qualita-dell-inclusione-scolastica-e-sociale

sabato 18 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Natalia Osipova con i primi ballerini del Royal Ballet e Rambert Ballet di Londra

74° Sagra Musicale Malatestiana – Danza

Spettacolo di danza con Natalia Osipova, vera superstar del balletto internazionale che fa il debutto al Teatro Galli con lo spettacolo Force of Nature concepito come un crescendo di coreografie firmate da Marius Petipa, Frederick Ashton, Sidi Larbi Cherkaoui, Alexei Ratmansky, Jason Kittelberger, Bryan Arias e Mikhail Fokine.

Più che un banco di prova saranno la materia prima per esaltare le doti di versatilità di una suprema ballerina classica sempre pronta ad aprirsi a nuovi orizzonti, affiancata sul palco dai primi ballerini del Royal Ballet e Rambert Ballet di Londra.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

22 – 25 novembre 2023

Palacongressi di Rimini

60° Congresso Nazionale SIR

Società Italiana di Reumatologia

Info: www.congressosir.com

24 e 26 novembre 2023

Rimini, Teatro Galli

Stagione Lirica – Don Carlo di Giuseppe Verdi

Secondo titolo d’opera nell’ambito della stagione 2023, tra i più impegnativi del catalogo verdiano sia per la ricchezza della partitura sia per la sontuosità della messa in scena di un’opera ricavata dalla tragedia che Friedrich Schiller scrisse ispirandosi a fatti storici accaduti in Spagna a metà Cinquecento. Sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro Lirico di Modena il maestro Jordi Bernàcer. Una coproduzione Teatro Comunale di Modena, Teatri di Piacenza, Teatri Reggio Emilia, Teatro Galli Rimini, con la regia di Joseph Franconi-Lee. Orario: venerdì ore 20 – domenica ore 15.30. Info: www.teatrogalli.it

martedì 28 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerto sinfonico al Teatro Galli

Chamber Orchestra of Europe – Antonio Pappano e Beatrice Rana

Il concerto sinfonico vede il debutto della giovane e affermata pianista Beatrice Rana che si presenta come una eccezionale convergenza artistica coinvolgendo i musicisti della Chamber Orchestra of Europe. ?Sul podio Sir Antonio Pappano, per un programma che oltre al concerto di Schumman, offre pagine di Elgar e Dvorak.

In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offrirà al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

28 novembre – 3 dicembre 2023

Rimini, centro storico

Amarcort Film Festival

16° edizione del Festival del cinema breve dedicato a Federico Fellini.

Una settimana di appuntamenti in vari luoghi del centro storico con le proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti nelle 11 sezioni previste. Come di consueto verrà conferito il Premio “Un Felliniano nel mondo” a uno storico amico e collaboratore di Fellini e il premio ” Burdlaz” a un giovane regista alla sua opera prima con ispirazioni Felliniane. Sono previsti appuntamenti speciali dedicati al cinema con ospiti internazionali.

Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 23.30. Ingresso libero. Info: www.amarcort.it

giovedì 30 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Pojana e i suoi fratelli

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Esordio al Teatro Galli per Andrea Pennacchi, che in Pojana e i suoi Fratelli porta in scena uno dei suoi personaggi noti al pubblico televisivo: una galleria di maschere per raccontare con ironia e iperboli uno spaccato della società, per guardarsi allo specchio.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 6 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ballade

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Danza

Il percorso dedicato alla danza contemporanea prosegue con Ballade di MM Contemporary Dance Company, su musiche di Nick Cave, CCCP Leonard Cohen, Prince, Nina Simone, Frank Zappa e coreografia di Mauro Bigonzetti.

Ore 21 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023

Rimini, nuovo Palazzo dello Sport (RDS Stadium)

Laura Pausini in concerto

World Tour 2023-2024

Dopo l’anteprima estiva per i festeggiamenti dei 30 anni di carriera, sarà a Rimini la data zero di una lunga serie di concerti a cui si aggiunge la data di sabato 9 dicembre sempre a Rimini, che porteranno Laura Pausini ad esibirsi in Europa, Sud America, Stati Uniti. La cantante romagnola ritroverà il suo pubblico con uno show che esalta il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia. Ore 21. Info: www.friendsandpartners.it

sabato 9 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il Ministero della solitudine

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Guarda agli aspetti più intimi dell’essere umano, come la solitudine e l’isolamento, la proposta di una tra le più originali compagnie di teatro contemporaneo: lacasadargilla porta al Teatro Galli Il Ministero della solitudine, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 10 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Nicolò Ferdinando Cafaro pianoforte

74° Sagra Musicale Malatestiana – La musica e i giovani

Sul palco del Teatro Galli un giovanissimo talento, il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, pronto ad affrontare un recital che dalle sonate di Scarlatti si spinge fino a Gaspard de la nuit di Ravel.

Ore 17.00. Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da martedì 12 a giovedì 14 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

I ragazzi irresistibili

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Debutto per due veterani dello spettacolo come Umberto Orsini e Franco Branciaroli che si ritrovano sul palcoscenico per dare vita alla commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili, storia di due anziani attori di varietà, che dopo una lunga carriera insieme interrotta da insanabili incomprensioni, sono invitati a riunirsi, per un’unica serata. Ad affiancare Orsini e Branciaroli la regia di Massimo Popolizio.

Orario: martedì 12 dicembre, ore 21 – TURNO A; mercoledì 13 dicembre, ore 21 – TURNO B

giovedì 14 dicembre, ore 21 – TURNO C. A pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 15 dicembre 2023

Rimini, Stadium, Piazzale Renzo Pasolini, 4

Venditti & De Gregori

Gran finale nei palasport

A coronamento del lungo tour insieme iniziato il 18 giugno 2022, da novembre Venditti & De Gregori si esibiscono nei palasport italiani, per un Gran Finale che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito con oltre 250 mila biglietti venduti e ultima occasione per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.

Una storia comune e diversa, quella dei due artisti, entrambi capaci di segnare la canzone d’autore e la musica italiana. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica.

Il Tour vede esibire i due artisti con un’unica band che dà vita ad un suono straordinario, unendo i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Biglietti disponibili nei circuiti abituali. Info: www.friendsandpartners.it

domenica 17 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Al cavallino bianco

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Tradizionale appuntamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati che quest’anno presenta Al cavallino bianco.

Un anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale, concepito dagli autori con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi. Questa produzione nasce proprio da questa premessa: sarà una vacanza

vivace, scoppiettante, divertente e colorata, in un luogo idilliaco dove il buonumore regna sovrano.

Ore 16. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 20 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ginger & Fred

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Il tema della decadenza del successo, della malinconia per il passato perduto, di un presente in cui non ci riconosciamo, torna con Ginger & Fred, allestimento teatrale del film di Federico Fellini con Giulietta Masina, nell’adattamento e regia di Monica Guerritore, anche in scena con Claudio Casadio.

Ore 21 – TURNO D con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

