Doppio appuntamento in ricordo dei martiri delle foibe il 10 febbraio a Riccione presso il giardino Norma Cossetto alle ore 18 e a Rimini in Piazzale Carso alle 20. 

In occasione del Giorno del Ricordo, Riccione e Rimini organizzano una cerimonia commemorativa per onorare la memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, dalmati e fiumani. Gli eventi si terranno il 10 febbraio a Riccione presso il giardino Norma Cossetto alle ore 18 e a Rimini in Piazzale Carso alle 20.

Gli organizzatori Valerio Savioli e Mirco Ottaviani, con la presenza degli intervenuti, renderanno omaggio a coloro che hanno sofferto durante questo tragico periodo della storia della nostra nazione. La commemorazione prevede un momento di raccoglimento, la deposizione di corone di fiori e interventi in ricordo del tragico evento.

“Da anni siamo profondamente impegnati nel mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, dalmati e fiumani, Il Giorno del Ricordo è un’opportunità per riflettere su questi eventi drammatici, per troppo tempo sottaciuti.”

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si invita la partecipazione di istituzioni, scuole, associazioni e cittadini per condividere questo momento di memoria collettiva e condivisa.

Valerio Savioli

Mirco Ottaviani