Dottoressa aggredita all’ospedale di Pesaro, Biancani: “Un episodio grave e non da sottovalutare”

L’insicurezza e la paura non possono far parte del lavoro quotidiano in ospedale. L’aggressione di martedì notte ai danni di una dottoressa all’ospedale San Salvatore di Pesaro è un episodio grave e da non sottovalutare.

Le testimonianze dei colleghi hanno tra l’altro confermato che i comportamenti aggressivi degli utenti nei confronti del personale sanitario non sono una novità, soprattutto verso le donne.

A questo si aggiungono anche gli episodi di violenza registrati nei Pronto soccorso.

L’ospedale deve essere un posto accogliente e accessibile, ma non privo di controlli.

Esprimo la mia solidarietà alla dottoressa che ha vissuto questa brutta esperienza e concordo con le organizzazioni sindacali nella necessità di potenziare l’organico.

Al di là della vigilanza, aumentare il numero di medici e infermieri per lo svolgimento dei turni significa non solo migliorare la qualità del servizio, ma anche ridurre la necessità di spostarsi da un reparto all’altro.

Andrea Biancani consigliere regionale PD