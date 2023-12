Dramma in Alta Valmarecchia: Trovato un corpo senza vita all’interno di un’abitazione

Questa mattina (mercoledì 20 dicembre), è stato trovato senza vita un uomo di nazionalità peruviana, di 41 anni, nell’abitazione in affitto in via Uffogliano a Ponte Santa Maria Maddalena. Il proprietario dell’abitazione ha dato l’allarme ai soccorritori dopo tre giorni senza notizie dall’inquilino. Intorno alle 11.40, sono intervenuti personale medico e Carabinieri, ma l’uomo è stato trovato senza vita nella sua camera da letto. Il medico legale ha effettuato gli accertamenti, e secondo le prime indiscrezioni si tratta di una morte naturale, probabilmente un infarto. Si precisa che il 41enne viveva da solo, non aveva parenti in Italia e lavorava in una società locale.