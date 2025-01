DROGA-SNACK: ARRESTATO DAI CARABINIERI 59ENNE

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati legati alle sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 59enne, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti e di detenere all’interno della propria abitazione un ingente quantitativo di droga, pronta per essere venduta, è stato attenzionato dai Carabinieri che nel pomeriggio hanno bussato alla sua porta; dopo averlo informato del motivo della loro “visita”, hanno proceduto alla perquisizione. Al termine dell’operazione, i militari hanno rinvenuto complessivamente 18 panetti di Hashish a forma di barretta di cioccolato con la scritta “Snickers”, ciascuno del peso di 50 grammi, per un totale di circa 900 grammi, oltre ad un frammento della stessa sostanza pari a 18 grammi e circa 200 grammi di Marijuana contenuta all’interno di una busta utilizzata per il sottovuoto. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno recuperato anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza e due bilancini di precisione. Tutta la sostanza stupefacente e il materiale sono stati sequestrati, l’uomo, invece, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.