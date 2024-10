Due donne cinesi annegate in Veneto mentre cercavano granchi blu

Due donne cinesi, di 47 e 50 anni, sono morte, probabilmente annegate, mentre erano alla ricerca di granchi blu nella zona del deltizia di Rosolina (Rovigo).

Le salme sono state ripescate, a breve distanza, l’una dall’altra, dai vigili del fuoco.

Il primo corpo è stata avvistato, mentre galleggiava in acqua, da una imbarcazione di pescatori. Poco dopo, grazie all’impiego dell’elicottero, è stata avvistata la seconda salma. Inizialmente si riteneva i due dispersi fossero uomini; si è appurato invece che si trattava di due cittadine cinesi, che da Rovigo, dove vivevano, si erano recate a Rosolina, lungo i sentieri dell’orto botanico, per cacciare i granchi blu. La causa della morte è ritenuta per entrambe accidentale.

Ansa