Due furti in nove mesi, l’Ottica Romano di Bellaria chiude i battenti

L’Ottica Romano, situata a Bellaria, ha deciso di chiudere definitivamente a causa di due furti subiti in nove mesi. Il titolare, un optometrista originario del Molise, ha dichiarato di sentirsi abbandonato da tutti e ha deciso di gettare la spugna. I ladri hanno rubato occhiali da sole, occhiali e attrezzature per misurare la vista per un danno stimato in centinaia di migliaia di euro. Non avendo le risorse per ripartire, il negozio ha chiuso e il titolare sta valutando se voltare pagina altrove. I furti notturni sono stati effettuati da ladri che hanno sfondato la porta di vetro del negozio, un fenomeno che si è verificato anche in altri negozi di ottica della zona. Non è chiaro se si tratti di una banda specializzata in furti su commissione.