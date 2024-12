Due furti sventati a Bellocchi di Fano nella notte tra l’8 e il 9 dicembre

Nel magazzino di un noto marchio fanese è scattato l’allarme poco dopo le 22 dell’8 dicembre. Dal cellulare, il cliente di Vigilar ha visto quattro persone che, sentito l’allarme, sono fuggite verso il vicino canale Albani.

Sono state avvisate subito le forze dell’ordine e la pattuglia Vigilar, che si sono recate all’azienda riscontrando che nulla era stato asportato.

Passata da poco l’una, la centrale operativa Vigilar ha ricevuto una segnalazione d’allarme, sempre nella stessa via Ugo La Malfa di Bellocchi, da una nota azienda di arredamenti in acciaio per bar.

L’operatore della centrale si è collegato all’impianto di videosorveglianza e ha notato una porta aperta del capannone e, presumibilmente, gli stessi quattro malviventi del primo tentato furto entrare ed uscire dall’azienda.

Immediatamente un’altra pattuglia ha raggiunto il secondo luogo e la guardia giurata, giunta sul posto in pochi minuti, ha inseguito i ladri che si sono dileguati a piedi sempre nella zona del canale Albani.