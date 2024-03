Due giovani aggrediti in un hotel a Riccione per questioni sentimentali. Intervengono i carabinieri e scoprono attività illegali nella struttura

Aggressione a Riccione che ha coinvolto alcuni giovani per questioni sentimentali ed ha portato al ferimento di due persone. Gli aggressori, muniti di chiave inglese e manganello, sono un ventenne e un diciassettenne del posto e sono stati arrestati con l’accusa di lesioni aggravate. Le tensioni sono esplose in un hotel dove alloggiavano le vittime, due stranieri di 20 e 25 anni, a causa di gelosie legate alle loro fidanzate. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Inoltre, durante le indagini è emerso che l’hotel era coinvolto in attività illegali, con la presenza di lavoratori non dichiarati e il mancato rispetto della licenza di funzionamento stagionale. Di conseguenza, è stata applicata una sanzione che include la sospensione temporanea dell’attività alberghiera.