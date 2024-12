Due rapinatori arrestati a Rimini dopo una minaccia con bottiglia rotta

Due uomini, un 38enne venezuelano e un 25enne originario di Faenza, sono stati arrestati con l’accusa di aver rapinato quattro giovani riminesi tra Natale e Santo Stefano. L’incidente è scaturito da un alterco, durante il quale i due sospetti, dopo aver mostrato un atteggiamento ostile, hanno inseguito l’auto delle vittime. Una volta raggiunti, hanno minacciato i ragazzi con una bottiglia rotta e si sono appropriati di 70 euro.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il veicolo utilizzato dai rapinatori. Entrambi sono stati successivamente rintracciati e arrestati. Il giudice ha convalidato l’arresto: il 38enne è stato portato in carcere, mentre il 25enne ha ricevuto gli arresti domiciliari. Il Pubblico Ministero ha richiesto il rito immediato per i due.