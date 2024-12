Due santarcangiolesi dispersi nel Gran Sasso. Il gruppo di di tecnici e lavoratori del Soccorso Alpino è riuscito a scendere a valle

Questa mattina, intorno alle 11, il gruppo di tecnici e lavoratori del Soccorso Alpino che stava cercando di raggiungere due alpinisti dispersi sul Gran Sasso è riuscito a scendere a valle. Il team era rimasto bloccato da giorni in un rifugio a Campo Imperatore a causa delle avverse condizioni meteo. Una breve pausa nei venti forti ha permesso il funzionamento della funivia, consentendo il rientro.

I due alpinisti dispersi, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, entrambi originari di Santarcangelo, sono bloccati in quota da domenica pomeriggio. Le ricerche rimangono temporaneamente sospese, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il Soccorso Alpino, in una nota, ha espresso vicinanza ai dispersi e alle loro famiglie in questo giorno di Natale, assicurando che le operazioni riprenderanno appena possibile.