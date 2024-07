E’ caduto improvvisamente un pino domestico nella rotonda 1° Maggio a Milano Marittima. In poche ore la situazione è tornata alla normalità. Il caldo torrido di questi giorni potrebbe avere contribuito al cedimento

In poche ore la rotonda 1° Maggio è tornata alla normalità, con la rimozione del pino domestico crollato a terra alle 4 del mattino.

Le squadre operative delle due ditte appaltatrici e del servizio comunale hanno lavorato in modo congiunto per eliminare la vegetazione e ripristinare in brevissimo tempo il traffico veicolare e pedonale.

L’albero, un esemplare di pino domestico di circa 80 anni di età e oltre 18 metri di altezza, ha subìto un cedimento improvviso, finendo la sua caduta su un altro pino domestico e su un lampione, senza coinvolgere fortunatamente autovetture e persone.

Le nostre città sono soggette ormai annualmente allo sviluppo di eventi meteorologici estremi, nel caso di Cervia sono da ricordare in primo luogo le due trombe d’aria del 2019 e del 2023, oltre ad alluvioni, bombe d’acqua e grandinate, tutti fenomeni che contribuiscono a determinare progressivi indebolimenti a carico del patrimonio arboreo, soprattutto di quello più vetusto, senza che però si manifestino evidenti cambiamenti nello stato.

Anche i picchi di caldo estremi e prolungati possono creare delle condizioni di disseccamento dei fasci legnosi, tali poter determinare, come già accaduto nelle estati scorse, soprattutto durante i torridi periodi estivi, alcuni cedimenti improvvisi e inaspettati di alberi in città, anche in assenza di eventi meteorologici avversi.

Il servizio comunale addetto alla gestione del verde pubblico da oltre 20 anni mantiene il controllo del vasto patrimonio arboreo su strade e aree verdi, mediante una verifica periodica dello stato di stabilità delle principali alberature pubbliche, attraverso l’esecuzione, ove ritenute necessarie, di prove di stabilità visive e strumentali con l’uso delle principali metodologie riconosciute a livello internazionale, sempre eseguite da professionisti di grande esperienza.

L’assessore al Verde Federica Bosi ha dichiarato: “Gli eventi metereologici estremi fra cui anche le ondate di calore possono provocare danni e cadute agli alberi, come probabilmente in questo caso. Per fortuna non sono state coinvolte persone e auto. Il Servizio verde è prontamente intervenuto e in poco tempo ha portato la situazione alla normalità. Nei prossimi giorni si provvederà congiuntamente tra i tecnici comunali e i professionisti esperti in stabilità delle alberature alla verifica dello stato di conservazione delle piante adiacenti a quella caduta”.