È con la pioggia e con il vento che arriva il secondo peggioramento. Se l’istabilità durante le feste ha creato qualche impedimento sarà dopo l’Epifania che il maltempo ci raggiungerà con maggior convincimento

Che le festività natalizie siano giunte al termine è una certezza, come lo è l’arrivo della perturbazione dell’Epifania con cui dovremo fare i conti a inizio settimana. Anche se il passaggio frontale avrà il compito di distribuire delle precipitazioni tra la sera di lunedì 6 e martedì 7, questa ondata di maltempo avrà soprattutto la caratteristica di essere preceduta da un settore caldo molto esteso che causerà il richiamo di correnti subtropicali piuttosto temperate verso il nostro Paese. La massa d’aria nordafricana alla quale faranno capo venti di Libeccio e Scirocco in progressiva intensificazione, farà inevitabilmente salire le temperature e la quota neve a valori insolitamente elevati per il periodo.

Il clima sarà destinato a rimanere mite fino a giovedì 9 in Romagna, dove, salvo temporanee oscillazioni al ribasso, i termometri si porteranno di 5-6 gradi oltre le medie stagionali. Discorso diverso sull’estremo Nord-Ovest emiliano, qui le condizioni vengono previste diametralmente opposte. In virtù della maggjor vicinanza alle Alpi, la morfologia dell’alta Val Padana potrebbe offrire la resistenza di una piccola sacca d’aria fredda dove le precipitazioni un po’ più insistenti potrebbero tramutarsi in neve anche sul rispettivo tratto appenninico: ma solo fino a 7-800 metri per poi essere destinate a quote ben più alte sul resto delle aree regionali.

In seguito il tempo dovrebbe risultare variabile con schiarite a più riprese sulle pianure centro-orientali e venti tesi sud-occidentali. Poi, tra giovedì 9 e venerdì 10, altre due perturbazioni raggiungeranno l’Emilia-Romagna: bagnando dapprima prevalentemente le aree occidentali, e, solo successivamente, anche quelle centro-orientali. In questo ultimo caso farà seguito un’irruzione d’aria fredda di natura artica che ci terrà compagnia fino al prossimo weekend, in grado di dar vita a delle nevicate anche a quote molto basse. Per conferme e maggiori dettagli sulla tendenza appena descritta vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.