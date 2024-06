E DUE… Seconda carta olimpica per San Marino: Giorgia Cesarini per la FSTARCO sotto la Torre Eiffel! … di Luciano Zanotti

Questa sofferta e improbabile opportunità è il frutto dell’incessante lavoro portato avanti da ogni singolo arcere e dirigente della Fstarco SAN MARINO. È sicuramente frutto degli eccellenti rapporti personali fra la mia persona e i vertici mondiali, ma che, senza il lavoro sul campo di ogni singolo aderente, sarebbero parole al vento.

A Parigi andrà una nostra arcera. La Giorgia Cesarini, che per risultati, la crescita e costanza ha colpito la WA ed è stata proposta come scelta.

Alla Campionessa Europea in carica, la nostra Kristina Pruccoli, va il mio abbraccio immenso per la sua forza e determinazione. E per averci dato un titolo europeo immenso. Los Angeles e a soli 4 anni.

Ringrazio inoltre il comitato olimpico e le autorità per la fiducia accordatoci in questi anni. Ringrazio I direttivi federali e di club. Ringrazio I presidenti della Fitarco e della Fiarc italiane per permetterci di giocare con loro e di crescere assieme. Ringrazio la Dany per tutta pazienza.. ma ora scusatemi. Devo andare a preparare lo zaino e a farmi un panino con la baguette.. i biglietti e la camera l’avevo già già prenotata a marzo. Christian ne è testimone.!! Ci credevo. Ci credevamo . Abbiamo vinto. Ancora. Tutto è cominciato tanti anni fa. E a luglio 2017 con amici e presidenti a Sanmarino17.