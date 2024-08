E’ Fabio Fognini il terzo giocatore italiano nei quarti di finale degli Internazionali di Tennis San Marino Open.

Nell’ultimo match del programma di giovedì il 37enne di Arma di Taggia, n.70 Atp e primo favorito del seeding, si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6 6-7(5) 6-0, in due ore e 2 minuti, sul 22enne Samuel Vincent Ruggeri (n.280). Il giovane di Alzano Lombardo è stato davvero vicinissimo all’impresa visto che nel tie-break del secondo set conduceva 5-1 e servizio, fondamentale che si è inceppato proprio sul più bello. Fognini venerdì sera è atteso da un altro derby tricolore con Matteo Gigante, n.158 del ranking e quinta testa di serie.

Internazionali di Tennis San Marino Open – San Marino, San Marino

€148,625

28 July – 4 August 2024

Results – Thursday, 01 August 2024

Men’s Singles – Round of 16

[7] A. Pellegrino (ITA) d [Alt] A. Weis (ITA) 61 67 62

[5] M. Gigante (ITA) d K. Jacquet (FRA) 63 63

[1] [WC] F. Fognini (ITA) d S. Vincent Ruggeri (ITA) 16 76(5) 60

[2] F. Comesana (ARG) d N. Hardt (DOM) 67 64 64

Men’s Doubles – Quarterfinal

P. Nouza (CZE)/P. Rikl (CZE) d M. Janvier (FRA)/G. Villanueva (ARG) 61 63

[4] M. Bortolotti (ITA)/M. Romios (AUS) d D. Dutra da Silva (BRA)/N. Hardt (DOM) Walkover

A. Jecan (ROU)/G. Ricca (ITA) d [1] G. Escobar (ECU)/S. Mansouri (TUN) 06 64 10-2

[2] T. Arribage (FRA)/O. Luz (BRA) d T. Fancutt (AUS)/J. Ingildsen (DEN) 46 62 10-5

ORDER OF PLAY – FRIDAY, 02 AUGUST 2024

Center Court – start 4:00 PM

[7] Andrea Pellegrino (ITA) vs [2] Francisco Comesana (ARG)

[3] Alexandre Muller (FRA) vs [8] Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Not Before 8:30 PM

[1] [WC] Fabio Fognini (ITA) vs [5] Matteo Gigante (ITA)

Court 3 – start 4:00 PM

[6] Gustavo Heide (BRA) vs Chun-Hsin Tseng (TPE)

[4] Marco Bortolotti (ITA) / Matthew Christopher Romios (AUS) vs [2] Theo Arribage (FRA) / Orlando Luz (BRA)

Alexandru Jecan (ROU) / Giorgio Ricca (ITA) vs Petr Nouza (CZE) / Patrik Rikl (CZE)