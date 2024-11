E’ la rivolta contro la democrazia … di Sergio Pizzolante (su Trump ed il Trumpismo)

Qualcuno, tipo Cerno, direttore del Tempo, uno che si appassiona sempre della parte per la quale lavora, dal Pd ad Angelucci, pur opposte che siano, dice che la vittoria di Trump dimostra che in America la democrazia funziona.

Io non sono d’accordo.

Lo dicono in molti: e’ la democrazia bellezza.

Non voglio scomodare paragoni impropri, almeno non del tutto, tipo il voto di massa in Europa a favore di chi portò l’Europa nell’abisso antidemocratico.

Bisognerà studiare molto questo risultato per capirne di più.

Ma la democrazia non è solo voto.