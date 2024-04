E’ morta l’attrice Paola Gassman. La figlia di Vittorio aveva 78 anni

Paola Gassman, figlia dell’attore Vittorio Gassman e di Nora Ricci, è scomparsa all’età di 78 anni.

Era malata da tempo. Nota per la sua dedizione al teatro, ha condiviso il palcoscenico con il marito Ugo Pagliai, anch’egli attore, diventando una figura di rilievo nella scena teatrale italiana.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da Pagliai, insieme ai figli Simona e Tommaso e alla famiglia.

Durante la sua carriera, Paola Gassman ha lavorato principalmente nel teatro, con poche apparizioni televisive.

Ha iniziato con la compagnia Teatro Libero, diretta da Luca Ronconi, e ha partecipato a spettacoli come “Orlando furioso” in Europa e negli Stati Uniti, oltre che a produzioni come “La tragedia del vendicatore” e “Cucina”, diretta da Lina Wertmuller.

La sua presenza sul palcoscenico è stata una costante per tutta la vita, contribuendo alla ricchezza e alla diversità del panorama teatrale italiano.