“E se il gioco d’azzardo diventa un problema?” se ne parla a Poggio Torriana martedì 29 ottobre

Poggio Torriana – Un appuntamenti per contrastare il gioco d’azzardo e conoscerne i pericoli, organizzato a Poggio Torriana da Rete Gap, la rete di contrasto al gioco d’azzardo che vede uniti in uno sforzo comune associazioni di volontariato, onlus, enti locali della provincia riminese e Ausl nel progetto “Occhio al gioco – quando il gioco non è un gioco”. “E se il gioco d’azzardo diventa un problema?” è la domanda dalla quale prende l’avvio l’incontro di martedì 29 ottobre ore 21 presso la sala Teatro sociale, in via Costa del Macello 10 a Poggio Berni, con le dottoresse Alessia Bufalo, psicologa, ed Elena Lucarella. Partecipazione e ciambella gratuite. Per info chiamare il numero +39 324 0799383. L’iniziativa è curata per la Rete Gap dalle cooperative sociali Cento Fiori e Il Gesto e dall’Associazione Parkinson in Rete, con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana.