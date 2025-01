È stato tratto in arresto a Rimini dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, un cinquantenne italiano, indagato per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione.

Nei giorni precedenti, infatti, la Squadra Mobile, a seguito di una specifica attività di monitoraggio e contrasto dei reati predatori, aveva acquisito la notizia che un uomo, già pregiudicato per numerosi furti e rapine commesse a Rimini, detenesse illecitamente un’arma da fuoco all’interno della sua abitazione.

Acquisiti specifici riscontri in tal senso, pertanto, durante la mattina del 23, la Squadra Mobile ha fatto ingresso presso la casa mobile dove abita l’uomo, procedendo ad una perquisizione d’iniziativa alla ricerca di armi.

Dopo un lungo e complesso controllo, occultato sotto un armadio all’interno della camera da letto, è stata rinvenuta una pistola Revolver cal. 357 Magnum, con 22 proiettili, di cui l’uomo non ha saputo giustificare una legittima provenienza.

Gli accertamenti sull’arma, tenuta in ottimo stato e funzionante, hanno permesso di accertare che fosse stata rubata circa 1 anno fa a Brescia, a seguito di un furto in abitazione.

Tenuto conto dei precedenti dell’uomo, condannato recentemente a 2 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di ricettazione, ed alla pericolosità della detenzione dell’arma e del munizionamento, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco, in attesa della celebrazione del rito direttissimo odierno.

“Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza”