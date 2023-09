EASYCLASS. AUTO IN PRONTA CONSEGNA: Audi RS Q3 Sporback quattro CARBOCERAMICA MATRIX TETTO GARANZIA 5 ANNI. Prezzo € 69.700, a partire da € 753,53 / al mese

https://www.facebook.com/EasyclassRSM

Ciao appassionati di Audi! Siete pronti a guidare la potenza più pura della RSQ3? Vi presentiamo l’Audi RSQ3, un SUV di lusso con una dinamica di guida che ti lascerà senza parole. Con la sua tecnologia avanzata, il suo motore turbo a 5 cilindri da 400 CV e il suo design esclusivo, la RSQ3 è la scelta perfetta per chi cerca altissime prestazioni in un’auto di lusso. Prenota subito una prova su strada per capire di cosa stiamo parlando!

https://www.easyclass.sm/…/rs-spb-quattro…/7261748/