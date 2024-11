EasyJet annuncia l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di Rimini e San Marino Federico Fellini

Dalla prossima stagione estiva, easyJet collegherà l’aeroporto di Rimini con Londra Gatwick e Basilea con due voli settimanali

easyJet – compagnia aerea leader in Europa – ha annunciato oggi l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di Rimini a partire dalla prossima stagione estiva. A partire dal 16 aprile, easyJet darà il via ai collegamenti Rimini – Basilea e Rimini – Londra Gatwick operando due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica. I voli saranno in vendita dal 19 novembre. Questo importante investimento è stato annunciato durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso l’aeroporto “Rimini San Marino Federico Fellini” in collaborazione con AIRiminum 2014 – gestore aeroportuale dell’Aeroporto di Rimini – e con la Regione Emilia-Romagna, alla presenza di Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini, Davide Cassani, Presidente di ATP Servizi Emilia Romagna, Emanuele Burioni, Direttore di APT Servizi Emilia Romagna, Leonardo Corbucci, CEO dell’Aeroporto di Rimini, e di Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. L’apertura delle operazioni di easyJet nell’aeroporto di Rimini si inserisce nella strategia di lungo periodo di sviluppo delle destinazioni e di rafforzamento della presenza della compagnia in Italia, con l’obiettivo di ottimizzare il proprio network e garantire una crescita sostenibile nel mercato italiano, continuando ad offrire tariffe convenienti per volare da e per il Paese. Le nuove tratte entrano così a far parte dell’ampio network di easyJet che conta oltre 220 rotte operative da e verso 19 aeroporti italiani, permettendo ai propri passeggeri di scegliere tra un’offerta sempre più ampia, per andare incontro alle esigenze di tutti. Questa collaborazione è un’opportunità di sviluppo del turismo locale e valorizzazione le bellezze della Romagna e del suo entroterra, una regione rinomata per le sue spiagge, la ricca tradizione culinaria, la vivace vita notturna e la bellezza dei paesaggi collinari. L’avvio dei collegamenti con Londra e Basilea a partire dalla primavera del 2025 consentirà ai viaggiatori internazionali di accedere facilmente alla Riviera Romagnola, celebre per il mare, l’accoglienza e la varietà delle esperienze offerte, offrendo al tempo stesso una migliore connettività con l’Europa per i Romagnoli. Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare oggi l’avvio delle operazioni all’Aeroporto di Rimini a partire da Aprile 2025 e per tutta la prossima stagione estiva. Rimini entra quindi a far parte del nostro network, aggiungendosi alle oltre 150 destinazioni di easyJet in Europa. Dal prossimo 19 novembre saranno due le rotte internazionali in vendita, che collegheranno Rimini agli aeroporti di Londra Gatwick e di Basilea-Mulhouse-Friburgo. Questi nuovi collegamenti consentiranno ai nostri clienti che vivono nei bacini di utenza di questi importanti aeroporti di avere accesso alle bellezze della Romagna, già a partire dalla prossima primavera. E ci auguriamo che molti Romagnoli ne vogliano approfittare per volare per la prima volta con easyJet, per visitare Londra e il Regno Unito, oppure Basilea, l’Alsazia, Friburgo e la Foresta Nera. Il nostro impegno è offrire ai passeggeri un network sempre più ampio, incentivando viaggi verso nuove destinazioni con tariffe ancora più competitive. Un sentito ringraziamento va ad AIRiminum 2014, alla Regione Emilia- Romagna e alla Città di Rimini per quella che ci auguriamo sarà una collaborazione lunga e proficua.”

Leonardo Corbucci, CEO dell’Aeroporto di Rimini, ha aggiunto: “Sono molto lieto di annunciare oggi l’avvio della partnership con easyJet che è il frutto di un intenso lavoro di squadra mirato ad offrire due nuove importanti destinazioni in grado di soddisfare le esigenze di mobilità sia dei cittadini che dei tanti turisti che desiderano visitare il nostro territorio ricco di storia, cultura e località turistiche rinomate in tutto il mondo. Da aprile del 2025, con l’avvio della stagione estiva easyJet collegherà Rimini con Londra Gatwick e Basilea e sarà un punto di partenza di una collaborazione che ci auguriamo possa crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni. Grazie alle attività messe in campo in questa prima fase del Piano di sviluppo dell’aeroporto annunciato un anno fa in occasione del TTG, compresa la recente ufficializzazione che l’evento Routes Europe si svolgerà a Rimini nel 2026, siamo orgogliosi di confermare che i risultati finora ottenuti ci danno ragione di credere che la strada intrapresa sia quella giusta e da continuare a percorrere con determinazione. Ci auguriamo che anche altri comparti economici del territorio che, finora non sono stati ancora coinvolti nel nostro lavoro di squadra, si facciano avanti per collaborare con noi e condividere gli obiettivi di crescita del prossimo periodo.” “La politica turistica regionale – sottolinea l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini – ha negli aeroporti un alleato strategico ed essenziale. Oggi il “Fellini” compie un altro, decisivo, passo in avanti verso lo status di hub nazionale ed internazionale, nonché verso il rafforzamento del suo ruolo di porta d’accesso all’offerta della Riviera e della Romagna, dal turismo balneare alla vacanza culturale ed en plein air, senza dimenticare il business fieristico e congressuale”. Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha concluso: “In una fase ancora complessa per il mercato interno, diventa sempre più decisivo investire sui mercati internazionali per rafforzare la competitività e l’economia del nostro territorio e continuare ad essere leader. Il “Fellini” è pietra angolare di queste ambizioni, capaci di tradursi in traguardi concreti grazie ad un forte lavoro di squadra, come nel caso della nuova importante collaborazione che ufficializziamo oggi. Grazie a queste sinergie stiamo progressivamente riconquistando qualcosa che rischiava di essere perduto”. I voli saranno disponibili per la prenotazione su easyJet.com e tramite l’app mobile a partire da martedì 19 novembre.

