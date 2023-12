ECCELLENZA MADE IN ITALY, CONVEGNO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI. L’AVV. ENRICO SIROTTI GAUDENZI INTERVERRA’ PER PARLARE DEL NOSTRO TERRITORIO ROMAGNOLO

Cesena, 19 dicembre. Domani, 20 dicembre, nel corso del Convegno “Eccellenza Made in Italy” che si terrà all’interno della Sala della Regina presso la Camera dei deputati, l’Avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi, già imprenditore agricolo, presenterà una relazione dal titolo “Il sostegno al Made in Italy nel settore agroalimentare e, in particolare, nel settore agricolo”, soffermandosi sugli aspetti del nostro territorio romagnolo e sulle problematiche proprie della nostra agricoltura.

“La tutela e la difesa dell’agroalimentare italiano necessitano di particolare attenzione proprio per le grandi difficoltà che il settore sta attraversando (burocrazia, siccità, aumento dei costi energetici, difficoltà di reperimento di manodopera, ecc.); inoltre, relativamente al settore e alle eccellenze agricole devono essere rafforzate le filiere DOP, IGP, STG e più in generale il ‘Made in Italy’.

Infine, deve essere tenuto in considerazione come le aziende agricole italiane siano mutate nel corso degli ultimi anni. Proprio per questo si rende necessario assecondare un ricambio generazionale introducendo nuove e concrete opportunità per i giovani imprenditori agricoli”. Così riporta in una nota l’Avvocato Sirotti Gaudenzi, da sempre sensibile alle problematiche relative al settore agricolo del nostro territorio.

Durante i lavori parteciperanno, quali invitati: Giorgio MULÈ, Vicepresidente della Camera dei deputati, Roberto MARTI, Presidente della Commissione Cultura del Senato, Paolo BARELLI, Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, Raffaele FITTO, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Annarita PATRIARCA, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati, Ylenja LUCASELLI, Presidente del Collegio di Appello della Camera dei Deputati, Guido SCORZA, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Adolfo URSO, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marco CERRETO, Componente XII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Alfonso PECORARO SCANIO, gìá Ministro, deputato, Presidente della Fondazione Univerde docente in Turismo Enogastronomico Sostenibile; Giorgia LATINI, Vicepresidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati, Francesco Paolo SISTO, Viceministro della Giustizia.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’ Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, Ente di ricerca per l’innovazione sociale e un punto di riferimento e un Centro di eccellenza nel campo della ricerca per l’innovazione sociale, con la finalità di generare o contribuire a generare “organizzazioni funzionali” in grado di produrre innovazione sociale.