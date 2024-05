Eccellenze Emilia Romagna a Cibus di Parma e al Macfrut di Rimini

Roma, 6 mag. (askanews) – A Parma il meglio del cibo e a Rimini la filiera della frutta. Si aprono in questi giorni, domani martedì 7 a Parma la 22esima edizione di Cibus e mercoledì 8 a Rimini la 41esima edizione di Macfrut, due tra le fiere più significative del panorama alimentare italiano e internazionale. Cibus, alla Fiera di Parma dal 7 al 10 maggio offre uno spaccato completo del settore alimentare italiano, pilastro dell’export con formaggi, carni e salumi, gastronomia, pasta, dolci, conserve e condimenti.

La vetrina internazionale della filiera dell’ortofrutta si ritrova a Macfrut, alla fiera di Rimini dall’8 al 10 maggio, con tutta l’innovazione frutticola e orticola. In entrambe le fiere la Regione Emilia-Romagna è protagonista con un proprio stand gestito in collaborazione con Apt Servizi, Unioncamere, i Consorzi e le organizzazioni dei produttori.

Lo stand regionale a Cibus offrirà la possibilità di sviluppare relazioni commerciali. Attenzione particolare è data alla parte di formazione con incontri, degustazioni e formazione sul mercato e le filiere, le migliori pratiche dal mondo Dop e Igp, le nuove tendenze dei consumi fuori casa. Presso lo stand dell’Emilia-Romagna i visitatori potranno partecipare a degustazioni di 24 prodotti Dop e Igp e di vini promossi dai soci di Enoteca regionale.

Per Macfrut, dall’8 al 10 maggio, la Regione sarà presente con un proprio stand al Padiglione D5-071 della Fiera di Rimini, in collaborazione con i Consorzi di tutela, presentando eventi, incontri, percorsi formativi e degustazioni di prodotti Dop e Igp ortofrutticoli, protagonisti della fiera.

Tra gli appuntamenti le strategie a sostegno della filiera ortofrutticola in Emilia-Romagna, la lotta biologica contro la cimice asiatica, la gestione di alcune delle fitopatie più urgenti nel settore come la maculatura bruna del pero, la voce dei Consorzi di tutela delle Dop e Igp dell’ortofrutta. Appuntamenti dedicati faranno il punto su alcune iniziative della Regione, tra cui i frutteti protetti, le fattorie didattiche, la logistica solidale e i ritiri di mercato a distribuzione gratuita contro lo spreco alimentare in Emilia-Romagna.

Askanews