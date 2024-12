Eccellenze nella musica! Sara e Samuele Pini Ugolini, giovani Italo-Sammarinesi, fratelli nella musica con lode!

Sin da piccoli hanno intrapreso gli studi musicali ed entrambi ora hanno raggiunto il traguardo del diploma accademico di II livello con lode!

Lo scorso 11 Ottobre, Sara in violino al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara con il Maestro Alessandro Perpich e, il 13 dicembre, Samuele in chitarra classica con menzione d’onore al Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena con il Maestro Andrea Dieci.

La passione e l’impegno hanno accompagnato da sempre il percorso musicale dei due fratelli, i quali hanno già alle spalle tante importanti esperienze.

Sara (23 anni) è stata premiata in diversi concorsi musicali, ottenendo importanti riconoscimenti anche in formazioni cameristiche, fra tutti il Premio Crescendo al concorso internazionale Città di Firenze conseguito all’età di 15 anni; ha partecipato al tour estivo 2023 dell’Orchestra Giovanile AYSO suonando nelle sale più prestigiose d’Europa (fra tutte la sala dorata del Musikverein di Vienna, sede del celebre Concerto di Capodanno), ed ha partecipato come violino di fila dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna alla registrazione dell’Opera Cenerentola, alla rassegna “Macerata Opera Festival 2023”, all’Opera il Trovatore presso il Teatro Regio di Parma ed al Concerto per la commemorazione della strage di Bologna il 2 Agosto 2023 in Piazza Maggiore.

Samuele (26 anni), già laureato in Filosofia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, ha suonato in diversi eventi e rassegne musicali, sia come solista che in duo, fra i quali il festival internazionale “Cremona Musica” del 2023 e la rassegna il suono giovane all’interno del prestigioso festival internazionale “Paganini Guitar Festival” di Parma a maggio 2024. Ha svolto l’attività di speaker e redattore musicale presso un’importante emittente radiofonica bolognese ed insegna chitarra classica presso alcune scuole musicali della città di Bologna.

Gli studi però….non finiscono mai, Sara ora frequenta la prestigiosa Accademia Musicale Perosi di Biella per un perfezionamento accademico in violino con il Maestro Roberto Ranfaldi, violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, oltre al corso per il diploma accademico di secondo livello in musica d’insieme, indirizzo musica da camera, al Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

Samuele continuagli studi frequentando la masterclass annuale di perfezionamento chitarristico con il Maestro Andrea Dieci al Conservatorio di Modena ed il Master in Promozione e Produzione della Musica all’Università degli Studi di Bologna.

Complimenti ai giovani musicisti!

Comunicato stampa