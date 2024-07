Ecco gli eventi di oggi di Rimini e provincia

Oggi a Rimini

Dalle 19,30 all’arena Francesca da Rimini ‘Buon compleanno Hello Kitty’ (Cartoon Club)

Alle 21 al lapidario del museo Tonini il lungometraggio ‘Invelle’ (Cartoon Club)

Dalle 21,30 in spiaggia a Marebello ‘Yellow Night Beach Party’

Alle 21 a villa Lodi Fe’ a Riccione performance dell’artista Teresio Troll ‘Gustav Klimt e il gioco del Monopoli’

Alle 21,30 in piazza Matteotti a Riccione spettacolo di burattini la ‘Mosca Parapiglia’

Alle 21,30 al teatro Amici di Montecolombo ‘Summertime Show’ di Carlo Tedeschi

Alle 21 al centro parrocchiale di Morciano serata di testimonianze con Casa Mondo e Capanna di Betlemme

Alle 21 al fosso del pallone di San Giovanni spettacolo dei ‘Giullari Ciarlatani’

Alle 21 al parco del sole a Misano musica dal vivo con Orchestra Castellina Pasi

Dalle 20,30 in piazza Primo Maggio a Cattolica ‘La grande rustida’

Alle 21,30 al Palazzo mediceo di San Leo in scena ‘L’opera da due soldi’

Alle 21,30 al parco Panzini di Bellaria la 3Monti Band interpreta De Andrè

