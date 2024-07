Ecco il nuovo corso per San Marino. Il Programma di governo per la XXXI Legislatura: tra continuità e innovazione … di David Oddone (La Serenissima)

Nella cornice di un contesto globale in rapida evoluzione, la Repubblica di San Marino si trova a fronteggiare sfide complesse e opportunita? inedite. Il programma di Governo per la XXXI Legislatura, delineato dalla nuova maggioranza, si prefigge di rispondere a tali sfide con un mix di continuita? e innovazione, con l’obiettivo di rigenerare e consolidare il Paese, valorizzandone l’identita? e le potenzialita?. Il mandato degli Elettori La premessa del programma mette in luce l’importanza del mandato ricevuto dagli elettori, sottolineando la necessita? di un’azione governativa che bilanci continuita? e cambiamento. La continuita? si manifesta nelle politiche che stabilizzano il contesto economico e sociale, mentre il cambiamento e? richiesto nei settori che necessitano di riforme profonde. Riforme Istituzionali e funzionamento del Consiglio Grande e Generale Uno dei pilastri del programma e? rappresentato dalle riforme istituzionali, mirate a migliorare l’efficienza del Consiglio Grande e Generale e a rivedere alcuni aspetti del sistema elettorale. La costituzione di una Commissione consiliare speciale sara? il primo passo per affrontare questi temi. E? evidente la necessita? di superare lo squilibrio tra il Potere Legislativo e gli altri Poteri, Esecutivo e Giudiziario, attraverso una riflessione sul ruolo dei membri del Consiglio e la revisione del regolamento consiliare. L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea L’implementazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea rappresenta una priorita? assoluta. L’accordo, il cui testo e? in attesa di firma e ratifica, avra? impatti significativi sia a livello istituzionale che amministrativo. Per garantire un’efficace attuazione, il Governo prevede la creazione di coordinamenti all’interno del Congresso di Stato e della Maggioranza, e il potenziamento delle articolazioni della Pubblica Amministrazione con personale competente per il dialogo con le istituzioni europee.

Verso l’Iva e attenzione al Debito In questa legislatura dovranno essere riviste le misure regolamentari e di vigilanza di San Marino per garantire l’integrita? del mercato unico dei servizi finanziari, la trasparenza del mercato, la protezione di consumatori e investitori, prevenendo allo stesso tempo i potenziali rischi per la stabilita? finanziaria, le frodi, il riciclaggio e i reati finanziari. Sul fronte delle imposte indirette, sara? necessario addivenire all’in- troduzione di un sistema di imposizione sul valore aggiunto (IVA), che tenga conto delle peculiarita? del sistema economico sammarinese. La Maggioranza si impegna a non aumentare il debito oltre i limiti di sostenibilita? indicati dagli organismi internazionali e concorda che se fosse necessario contrarre ulteriore debito, questo debba essere finalizzato agli investimenti in infrastrutture ed a una progressiva sostituzione del debito contratto per la spesa corrente in debito per investimenti mirati a finanziare progetti di sviluppo ed infrastrutturali, in grado di generare ricchezza, che consenta di diminuire il debito stesso. Sanita? e sicurezza sociale: innovazione e qualita? delle cure

Il settore sanitario e? al centro delle attenzioni del nuovo Governo, con l’obiettivo di migliorare la qualita? delle cure attraverso percorsi assistenziali innovativi e integrati. La centralita? del medico di famiglia sara? affiancata da percorsi assistenziali infermieristici e tecnico-riabilitativi. Inoltre, sara? potenziata la tutela della salute di donne, bambini e adolescenti, con percorsi agevolati e protocolli operativi integrati tra territorio e ospedale.

Riduzione delle liste di attesa e riforma pensionistica

Tra le misure previste, vi e? anche la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, grazie alla riforma della libera professione e alla riorganizzazione interna degli orari. Sul fronte previdenziale, il Governo intende monitorare l’impatto della recente riforma pensionistica e valutare eventuali correttivi per garantire la sostenibilita? del sistema e l’equita? delle prestazioni. Politiche giovanili e lotta alle nuove dipendenze

La nuova legislatura pone una particolare attenzione alle politiche a supporto dell’adolescenza e alla lotta contro le nuove dipendenze, che colpiscono in particolare le fasce piu? giovani della popolazione. Saranno implementate strategie concrete per affrontare i disturbi del neuro sviluppo, anche attraverso laboratori pomeridiani dedicati. Innovazione tecnologica e semplificazione normativa

Il programma sottolinea l’importanza della semplificazione normativa e della digitalizzazione per migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. La sburocratizzazione dei processi amministrativi e l’introduzione di figure come il difensore civico sono misure chiave per raggiungere questi obiettivi. Territorio: tutela e sviluppo sostenibile

Particolare rilievo assumeranno anche le politiche di sostegno per la prima casa e l’edilizia popolare, che oggi risultano tra i problemi sociali piu? rilevanti, sia per la difficolta? di reperire abitazioni da acquistare sia per l’aumento rilevante dei prezzi delle locazioni, e che dovranno essere affrontate prioritariamente proprio attraverso un’accurata pianificazione e strumenti normativi utili a conciliare le esigenze abitative della cittadinanza con le corrette dinamiche del mercato, per evitare speculazioni distorsive o, al contrario, la perdita di valore degli immobili.