Echi, Omaggio a Giacomo Manzoni Concerto matinée per omaggiare il Maestro novantenne. Oratorio Valloni sabato 21 ottobre h.11

Sabato 21 ottobre alle ore 11.00 presso l’Oratorio Valloni (Chiesa di San Giovanni Battista, patrono del Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, in Contrada Omerelli, Città di San Marino) si tiene il concerto “Echi – Omaggio a Giacomo Manzoni” con il recital chitarristico di Leonardo De Marchi. Quarto appuntamento del XIII. Maskfest 2023 – Festival Internazionale di Nuova Musica, il concerto matinée è un omaggio di alcuni compositori, prima allievi ed ora amici e colleghi, al Maestro Manzoni già novantenne. Manzoni venne a San Marino negli anni ’90 a tenere alcuni corsi di perfezionamento, presentando anche alcune sue opere, in quel periodo il Maestro donò un cospicuo lascito di sue partiture, scritti, bozzetti di sue opere alla Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, questo concerto vuole ricordare l’importanza che Giacomo Manzoni ha, ed ha avuto, nella formazione e divulgazione della musica a San Marino, in Italia ed in Europa. Durante la matinée saranno presenti i compositori che hanno scritto le musiche per questo omaggio musicale. Il XIII. Maskfest 2023 è Patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino, dall’Ambasciata D’Italia a San Marino, con la collaborazione e il sostegno dell’Università del Michigan, dell’Istituto Confucio di San Marino, dell’Istituto Musicale Sammarinese, della Fondazione Istituto Liszt di Bologna, del Centro Artistico Musicale Caelium, S.U.M.S. Società Unione Mutuo Soccorso Repubblica di San Marino, Giochi del Titano, Carlo Biagioli srl, del Festival Internazionale Forfest di Kromeriz. L’attività artistica e di ricerca di Leonardo De Marchi (1989) comprende diversi ambiti: da un lato, il repertorio tradizionale per chitarra, con particolare attenzione per il primo Ottocento; dall’altro, la diffusione della musica contemporanea e l’espansione della letteratura per e con chitarra. Leonardo De Marchi ha studiato nei conservatori di Venezia (con G. Pepicelli e F. Baldissera), Novara (con G. Fichtner) e Pavia (con M. Preda) diplomandosi con lode rispettivamente nel 2010, nel 2014 e nel 2018; si è perfezionato con A. Dieci e B. Giuffredi presso l’Accademia “G. Regondi” di Milano e, in ambito cameristico, con A. Caiello presso l’Accademia del Divertimento Ensemble. Ha ottenuto il primo premio nei concorsi di Mondovì (2005), Musile di Piave (come camerista nel 2008 e come solista nel 2009), Piombino (2009), Treviso (come camerista nella sez. di musica contemporanea, 2014). Ha scritto per “Il Fronimo” l’unico studio in letteratura su Y después di Bruno Maderna ed è autore del libro Nuovi orizzonti per la chitarra a dieci corde (Viator, 2019). Ha firmato la revisione di numerosi lavori per e con chitarra, tra cui Ventiquattro Preludi e Ricercari di Alfredo Franco (Ut Orpheus) e Dedica 2015 di Giacomo Manzoni (Rai Com). Il concerto è a entrata ad offerta libera fino esaurimento posti, per informazioni scrivere a info@maskfest.org