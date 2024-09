Ecomafie. LAV, presentazione Rapporto Zoomafie 2024, Presidente Morrone: Battaglia di civiltà contro zoocriminalità

Roma, 25 set. “Si deve avere riconoscenza nei confronti della LAV per aver portato avanti per quasi un trentennio una battaglia di civiltà contro crudeltà, sfruttamento e traffico di animali, una battaglia centrale non solo sul fronte della tutela degli animali come esseri senzienti e detentori di diritti, ma anche sul piano del contrasto alle organizzazioni cosiddette ‘zoocriminali’”.

Lo ha dichiarato questa mattina il deputato Jacopo Morrone, presidente della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, intervenendo a Roma alla presentazione del Rapporto Zoomafie 2024 curato da Ciro Troiano della LAV.

“La Commissione che presiedo in questa legislatura non si occupa solo di attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ma anche di altri illeciti ambientali relativi al settore agricolo e agroalimentare e al fenomeno delle zoomafie e alla verifica della corretta applicazione del Titolo IX bis del codice penale, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, in merito ai delitti contro gli animali di maltrattamento, sfruttamento, detenzione incompatibile con la natura dell’animale, abbandono, commercio clandestino, traffico di specie in via d’estinzione e lo sfruttamento criminale di animali, in particolare combattimenti o competizioni illegali tra animali. Una realtà purtroppo ancora troppo poco esplorata nonostante attiri sia la criminalità organizzata, sia quella comune con un esteso giro di affari illegali”.

A questo proposito Morrone ha ricordato che la Commissione ha già aperto uno specifico ‘filone’ di inchiesta su queste condotte criminali, affidato all’onorevole Eliana Longi (Fdi), presente all’iniziativa di questa mattina, e alla senatrice Vincenza Rando (Pd).

“Un filone che per la propria attività si avvarrà dell’esperienza delle forze dell’ordine che svolgono azioni di contrasto in questo settore e del prezioso supporto di studio e analisi di un’associazione di provata esperienza come la LAV”.

Il presidente ha anche citato la missione in Sicilia alla fine di marzo 2024 di una delegazione della Commissione durante la quale è stato organizzato un sopralluogo alle stalle clandestine sequestrate nell’operazione delle Forze dell’Ordine del gennaio 2024, citata anche nel Rapporto Ecomafie 2024, dove erano detenuti cavalli in condizioni precarie destinati alle corse illegali e ha visitato un maneggio di Piazza Armerina che accoglie cavalli sequestrati alla criminalità.

Ma a preoccupare Morrone, oltre alle ‘reti zoocriminali’ e allo sfruttamento di animali per interessi economici, è l’incremento di violenza contro gli animali da parte di minori sia in connessione con le organizzazioni criminali, sia per pura crudeltà.

“Da questo punto di vista – ha concluso – plaudo alle nuove linee guida per l’educazione civica introdotte dal ministro Giuseppe Valditara che prevedono la promozione del rispetto per gli animali”.Ec