Egoismo contro altruismo: un dilemma sociale e politico … di Emilio Della Balda

Osservo che l’egoismo sta diventando una componente rilevante della nostra vita sociale. In campo scientifico e filosofico c’è sempre stato un vigoroso dibattito sul rapporto egoismo-altruismo. Però non mi è chiara la prospettiva.

E’ vero che per natura gli esseri umani sono egoisti soprattutto per quanto riguarda i beni materiali e il potere. Ma nella natura umana sono presenti anche sentimenti sociali, di simpatia, di giustizia. Ci sono valori, inclinazioni altruistiche, condotte solidali. Non pochi sono convinti di fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi e sono orientati a prendersi cura di chi è fragile e ha bisogno di aiuto non caritatevole.

Purtroppo, queste persone non hanno voce e sono schiacciate dalla corsa al denaro e al potere, da individualismi esagerati e da ambizioni enormi, da lotte per il potere e condotte spregiudicate. Da questa spregevole situazione il Paese riceve un danno enorme. La mancanza di ideali e di valori impedisce l’affermazione dei diritti e la conquista delle libertà fondamentali. Allontana i cittadini dalla partecipazione e dall’impegno civile. Nega la formazione di una comunità libera, giusta, solidale, fondata su rapporti umani, amichevoli, cooperativi.

E’ questo un tema che dovrebbe diventare centrale nella nuova Legislatura appena iniziata.

Emilio Della Balda