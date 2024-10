ELEN SOUZA e IL SUO TEAM con “La camminata della Salute” apre domenica 13 ottobre  la stagione “invernale” dello Sport all’aria aperta dal bagno Tiki 26 a Rimini

Una camminata all’alba dal Bagno Tiki 26 a Rimini sulla battigia da Rimini a Riccione, ecco come si è deciso di aprire la stagione autunno inverno dello sport all’aria aperta.

Accompagnati da Elen Souza Personal Trainer e il suo team, si potrà camminare sulla sabbia in silenzio assaporando al massimo tutte le sensazioni e i benefici che il mare d’inverno ci regala.

Domenica 13 ottobre si partirà alle 6,45 al sorgere del sole dal Bagno Tiki 26 a Rimini con 15’ di stretching muscolare, per poi camminare per 10 km fino alla spiaggia di Riccione. Dopo una pausa defatigante si ritorna a Rimini. Questa volta, però a bordo del Metro Mare (ore 10.00 circa).

La partecipazione, previa iscrizione, è a titolo completamente gratuito.

https://www.eventbrite.it/e/camminata-della-salute-con-il-team-elen-souza-tickets-1039049343557

“Insieme ai miei collaboratori abbiamo focalizzato il nostro impegno autunnale e invernale in particolare su mobility, e introduzione alla corsa sportiva, e camminate della salute e “Walk on the Beach” – continua Elen Souza – la nostra missione è spingere le persone a uscire dalla loro “confort zone” invernale per continuare a svolgere attività all’aria aperta e continuare così a curare la loro salute e benessere fisico e psicologica. Il nuovo Parco del Mare è il luogo perfetto per farlo”.

“La prevenzione e la promozione di una vita sana sono un obbiettivo fondamentale di questa amministrazione e delle politiche della Regione Emilia Romagna, chiosa Kristian Gianfreda assessore alle Politiche della Salute del Comune di Rimini. Dal DM 77 in poi del 2021 in poi la Sanità Territoriale sta cambiando e vede proprio come protagonista oltre alla Sanità e le amministrazioni locali, anche il terzo settore e la comunità tutta. Iniziative come questa “la Camminata della Salute”, volte a promuovere attività di salute pubblica che aiutino a sostenere sani stili di vita sane abitudini, sono molto apprezzabili Soprattutto in questa fase in cui la digitalizzazione e invecchiamento, hanno diminuito la partecipazione sociali e di gruppo.”

E per dare continuità a questa attività c’è “ Walk on the Beach” che si svolge tutte le settimane il mercoledì sera ore 19,,00/20,00 e domenica mattina alle 8,30 mattina 60’ di camminata con il gruppo di affezionatissimi camminatori in partenza dal Bagno tiki 26 a Rimini.

L’evento ha il Patrocinio dell’ Assessorato dello Sport del Comune di Rimini . Thanks a Erba Vita, Living Sport, Bagno Tiki 26, Team Elen Souza e Giorgio Salvatori